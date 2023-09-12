صحة عسير" تتعامل مع 581 حالة "إنقاذ حياة" " في 6 أشهر..

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تمكّنت الفرق الطبية بمستشفيات صحة منطقة عسير من
التعامل والمتابعة لإنقاذ حياة " 581 " مريضًا خلال النصف الأول من
العام الجاري 2023م، وذلك للحالات التي تمت إحالتها إلى إدارة التنسيق الطبي
بالمديرية.
إنقاذ المرضى عن طريق برنامج " إحالتي
وأوضحت صحة عسير أن إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي
بالمنطقة، تابعت تحويل حالات إنقاذ المرضى عن طريق برنامج " إحالتي ".
تنويم (1980) حالة
بلغ عدد الحالات
الطارئة التي تم التعامل معها عبر البرنامج " 3386 "، وتنويم (1980)
حالة.
فيما تم تحويل " 11846 " حالة إلى العيادات الخارجية، كما بلغ عدد الحالات التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص " 995 " خلال الفترة نفسها.