سيدة أعمال صينية تعلن إسلامها بعد تواصل جمعية "طريق الحرير" معها

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في إطار أنشطتها الدعوية للتعريف بالإسلام، أسلمت سيدة أعمال صينية تعمل مديرة شركة كبرى في هونج كونج، من خلال أحد المتعاونين مع جمعية طريق الحرير للتواصل الحضاري. اضافة اعلان





النطق بالشهادة



جمعية طريق الحرير للتواصل الحضاري



التعريف بالإسلام بين جاليات شرق آسيا



ونطقت سيدة الأعمال وتدعى "ليزا"، بالشهادة، بعد أن تعرفت على الإسلام وتعاليمه، حيث بدأت قصة إسلامها عندما أبلغ متعاون برغبتها في التعرف على الإسلام عن طريق الفرق التطوعية بالجمعية.وعلى إثر ذلك، أنشأت الجمعية سلسلة للتواصل معها وتزويدها بملفات دعوية هادفة والاجابة على استفساراتها، ونتج عن هذا التواصل "بفضل الله، أن شرح الله صدرها للإسلام، ونطقت الشهادة، مطمئنة إلى حسن اختيارها بعد أن وجدت في الإسلام ضالتها.يأتي ذلك في إطار النشاط الدعوي لجمعية طريق الحرير للتواصل الحضاري، التي يرتكز جهدها على الدعوة والتعريف بالإسلام بين جاليات شرق آسيا، تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.وأسهمت الجهود الدعوية للجمعية في دخول أكثر من 91 شخصًا الإسلام خلال العام 2023م وفقًا لإحصائية أعلنتها الجمعية مؤخرًا .فيما وصل عدد الإجمالي لأولئك الذين أعلنوا دخولهم الإسلام 3959 شخصًا.وقال المدير العام للجمعية، مخلد المخلفي، إن "جهودنا تنصب في الأساس على التعريف بالإسلام، في أوساط جاليات شرق آسيا، وهو ما توج – ولله الحمد – بنجاحات كبيرة تتجسد في التجاوب الواسع لآلاف الأشخاص الذين دخلوا الإسلام بعد التواصل معهم من قبل دعاة الجمعية".وأوضح أن الجمعية تشرف بالقيام بتلك المهمة العظيمة التي يحث عليها الإسلام ويدعو إليها انطلاقًا من قوله تعالى: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"، معتمدة في ذلك على القنوات والوسائل المختلفة التي تعينها على أداء رسالتها في نشر الإسلام والتعريف به.