"سكري الأطفال" مبادرة توعوية لجمعية "طفلي" بمنطقة تبوك

أ أ

نظمت جمعية "طفلي" الطبية، بمنطقة تبوك أمس، مبادرة تثقيفية، وتوعوية بعنوان "سكري الأطفال" وذلك بممشى الأمير فهد بن سلطان.





فحوصات مجانية للسكري للأطفال



وتضمنت المبادرة العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية حول مرض سكري الأطفال وطرق التعامل أو التعايش معه، بالإضافة إلى تقديم فحوصات مجانية للسكري للأطفال، وعدد من البرامج الصحية المتنوعة والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي عند الأطفال المصابين بالسكري.واشتملت الفعاليات على توزيع النشرات والمطويات التي تبرز مخاطر مرض السكري لدى الأطفال، وماهي الطرق المثلى الواجب على أفراد الأسرة اتباعها للشخص المصاب بهذا الداء، ومنها الحرص على التزام الغذاء المناسب، وممارسة الرياضة والحركة بشكل منتظم والحفاظ على الوزن.