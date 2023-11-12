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بالتعاون مع الإسكان التنموي

"رؤوم رفحاء" لرعاية الأيتام تسلم 8 وحدات سكنية للأسر المستفيدة

رؤوم رفحاء
جمعية رؤوم لرعاية الأيتام
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 سلمت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء 8 وحدات سكنية لثماني أُسر مستفيدة من خدمات الجمعية، تضم 27 فرداً ،وذلك بناءً على الاتفاقية المبرمة مع وزارة الإسكان "الإسكان التنموي".اضافة اعلان

رعاية الأيتام برفحاء


 وأوضحت الجمعية أنها تعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على توفير السكن المناسب للأسر وتمكينها من التملك أو الانتفاع، وفق حاجة الأسر لتعزيز جودة حياتها وتنمية أفرادها اقتصاديًا واجتماعياً.

 وأوضحت "رؤوم" أنها تحرص - ضمن خططها الإستراتيجية - على السعي لتوفير المسكن المناسب للأسر، وعلى تنويع خدماتها سعياً للتميز والريادة في جميع مجالات عملها، ودعم مستفيديها بكل الوسائل لتعزيز مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية، وجودة حياتهم.

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