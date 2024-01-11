خيركم" تسجل 1691 حافظاً وحافظة لكتاب الله وتجيز 356 مستفيداً بالروايات المختلفة خلال عام 2023م

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حققت جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه خلال العام 2023م، عددًا من الإنجازات أبرزها: تسجيلها 1691 حافظًا وحافظة لكتاب الله، وإجازتها 356 مستفيداً بالروايات المختلفة. اضافة اعلان





إنجازات جمعية خيركم



زيادة عدد الحفاظ



وبينت الجمعية أنه خلال عام 2023م بلغ عدد المختبرين في فروع أجزاء القرآن الكريم (36145) طالباً وطالبة، وبلغ عدد الأجزاء المحفوظة (222098) جزءاً قرآنياً.فيما بلغت التلاوات المصححة في التعليم عن بعد أكثر من 345 ألف تلاوة، كما استفاد من برامج تحسين التلاوة مايفوق الـ3600 مستفيد، وكان مجموع المستفيدين من برامج فضائل والأميات وأنصاف المتعلمات والتاليات والمستويات والتجويد 9086 مستفيدًا ومستفيدة.وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، أن العام 2023م تميز بزيادة عدد الحفاظ و الأجزاء المحفوظة والمجازين والمختبرين وذلك نظير التخطيط الإستراتيجي والبرامج النوعية والمتخصصة التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها ومستفيديها على السواء.