"خيرات" لحفظ النعمة تقدم أكثر من 4 ملايين وجبة لمستفيديها

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كشفت جمعية خيرات لحفظ النعمة عن توزيع 4 ملايين و 522 ألفا و 532 وجبة طازجة محفوظة على المستفيدين من خدماتها في الرياض خلال العام الماضي 2023.

وذلك ضمن شراكاتها المجتمعية لحفظ وتوزيع فائض الطعام مع الفنادق والمطاعم وقاعات المناسبات وأسواق النفع العام. اضافة اعلان





الاستفادة من فائض الطعام



تجويد الخدمات للمستفيدين



وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي أن الجمعية تحرص على الاستفادة من فائض الطعام وتقليل الهدر واستدامة الأمن الغذائي للأسر في مجتمع مدينة الرياض، معلنًا عن افتتاح فرع ثان للجمعية في جنوب الرياض يقع على شارع الفريان بهدف توسيع نطاق الخدمات.وأشار إلى أن الجمعية أولت اهتماماً كبيراً بجميع مصادر الأغذية المعرضة للهدر فأنشأت لها مواقع في أسواق النفع العام في عتيقة والعزيزية وكذلك المروج والروابي للاستفادة من فائض الخضروات والفواكه وتوزيعها طازجة على الأسر المحتاجة وذلك بالتعاون وعقد الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات التي لها مسؤولية اجتماعية في هذا الجانب.وتجويدا لنوعية الخدمة التي تقدمها الجمعية، بين السبيعي أن " خيرات" حصلت على شهادة الجودة العالمية (iso:9001) في عام الماضي 2023، وذلك بعد مراجعة توثيق وتقييم العمليات الإدارية وآليات سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.يُذكر أن جمعية خيرات تقدم خدماتها عبر مشاريع عدة منها مشروع "لنحفظها التوعوي" الذي يسعى إلى نشر ثقافة حفظ النعمة وتقليل الهدر والمحافظة على الأمن الغذائي، ومشروع "أطعموني" الذي يوفر الوجبات الساخنة للمستفيدين من فائض الطعام وكذلك مشروع الإطعام المتحرك بالإضافة إلى سلة الخير وإفطار صائم وفرحة العيد والأضاحي.