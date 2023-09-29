"خيرات لحفظ النعمة" بالرياض: حفظنا 4 ملايين وجبة طعام من الهدر في 2022

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قال مدير جمعية "خيرات لحفظ النعمة" في الرياض، عبد الله السبيعي، إن الجمعية حفظت 4 ملايين وجبة طعام من الهدر في 2022م.

وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن الجمعية استطاعت أن تحفظ 2 مليون كيلو من الهدر في أسواق النفع العام بمدينة الرياض، بإمكانات متوسطة، مما أسهم في تقليل الهدر. اضافة اعلان





الاتصال المبكر



pic.twitter.com/y8MOG2yNhi #الإخبارية فيديو | مدير جمعية خيرات لحفظ النعمة في الرياض عبد الله السبيعي: حفظنا 4 ملايين وجبة طعام من الهدر في 2022م، ونحث أصحاب المناسبات على الحجز المبكر #نشرة_النهار September 29, 2023

ورد السبيعي على اتهام الجمعيات العاملة في مجال حفظ النعمة بالقصور، قائلاً: "بعض أصحاب المناسبات يكون الاتصال متأخرًا، في الساعة 11 أو 12 مساءً".وحث أصحاب المناسبات الشخصية والعامة على الحجز المبكر، قبل 4 ساعات من المناسبة.وأشار إلى أن أعداد الجمعيات في الوقت الراهن 50 جمعية، آملاً أن يصل عددها إلى 150.ولفت إلى أن الهدف ليس حفظ النعمة فقط من الهدر، بل استدامة الأمن الغذائي، حيث تعد تلك الجمعيات بنوك طعام، ولديها معامل في حفظ الوجبات، لتصل إلى الأسر المحتاجة.يُذكر أن جمعية خيرات، حصلت على جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي لعام 2019م.وتعني برامج خيرات بحفظ النعمة إضافة لتوزيع الوجبات اليومية والسلال الغذائية للأسر المستفيدة.