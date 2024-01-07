"خيرات" توقع اتفاقية مشاركة مجتمعية لحفظ النعمة وتقليل الهدر

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وقعت شركة الرياض للتعمير اتفاقية مشاركة مجتمعية مع جمعية "خيرات" تهدف إلى حفظ النعمة وتقليل الهدر الغذائي في سوق العزيزية المركزي للخضار والفواكه وسوق عتيقة المركزي. اضافة اعلان





حفظ النعمة وتقليل الهدر



وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الرياض علي المنصور، أهمية الاتفاقية وإسهامها في تعزيز مبادرات البرنامج الوطني الهادف إلى الحد من الفقد والهدر في الغذاء، بالإضافة إلى إحداث أثر مجتمعي مستدام من خلال الوصول إلى أكثر من 2000 أسرة مستفيدة شهريًا.





حفظ النعمة



تأمين غذاء صحي ومتنوع للمستفيدين



من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير جهاد القاضي، أن الشركة قدمت دعماً وتمويلاً كاملاً للمصاريف التشغيلية للقيام بأعمال مشروع "ثمار خيرات" في أسواق النفع العام، وستكون هذه الاتفاقية باكورة لحزمة من المبادرات المجتمعية المشتركة في مجال حفظ النعمة وتحقيق الاستدامة بمفهومها الأشمل.كما نصت عليه إستراتيجية الشركة، وبحث تمكن بعض المستفيدين من الانخراط في برامج مرتبطة بجميع أسواق الشركة المركزية.من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لجمعية خيرات عبدالله السبيعي إلى أن هذه الشراكة تنبع من أهمية وجود الجمعية في أسواق النفع العام؛ لكونها تعمل على تأمين غذاء صحي ومتنوع للمستفيدين بشكل يومي، وتمكين الجمعية من استمرارية تقديم العمل الخيري والتنموي في المملكة.ومن المتوقع أن يتم توزيع أكثر من 38.5 طناً من الخضروات والفواكه ليتم إيصالها للأسر المستفيدة, كما أن جمعية خيرات حفظت خلال العام المنصرم أكثر من 4 ملايين وجبة غذائية من فائض الطعام في منطقة الرياض تم توزيعها على للأسر.