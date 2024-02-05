جمعية "وعي" تنفذ دورة تدريبية لإعداد الممارسين للوقاية من المخدرات

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تنفذ جمعية وعي لصحة المجتمع، بالشراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية المتخصصة في مكافحة المخدرات، دورة تدريبية تحت عنوان (إعداد الممارسين بخطر وأضرار المخدرات). اضافة اعلان

ويحاضر في الدورة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من ٦ إلى ٨ فبراير الجاري، عدد من المتخصصين في علاج ومكافحة المخدرات، بعدد 13 ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.





دورة تدريبية لإعداد الممارسين للوقاية من المخدرات



مبادرة صحية مجتمعية



وتأتي الدورة دعماً للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ بعد أن تم التواصل مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث وصل عدد المتقدمين للتسجيل ما يقارب ٤٠ ألف من القطاعات الصحية والتعليمية والقطاع غير الربحي، بما في ذلك الموجهين والمرشدين الطلابيين، إضافة إلى طلاب الكليات الصحية.وأوضح المشرف على الدورة رئيس مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمود بن عبدالرحمن محمود، أن حجم الإقبال لحضور الدورة يدل على أهمية الجانب التثقيفي والتوعوي لدى الممارسين.وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة (تكاتف)؛ وهي مبادرة صحية مجتمعية تعمل بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتهدف إلى تقديم مجموعة من البرامج التي تهتم بمجال التوعية والوقاية والتأهيل بما يرفع من مستوى الوعي بمخاطر المخدرات لدى أفراد المجتمع، وكذلك تدريب الممارسين الصحيين وأسر المتعاطين في كيفية التعامل مع المدمنين بما يسهم في تأهيلهم ورفع قدراتهم المعرفية والعملية بالإضافة إلى تقديم الرعاية والتأهيل للمتعافين، وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً.وتتضمن المبادرة تنظيم برامج توعوية ووقائية عبر وسائل الإعلام المتعددة، وتنظيم برامج تدريبية وتطويرية للفئات المستهدفة بالمبادرة، وذلك ضمن النطاق الجغرافي لمدينة الرياض، عبر مسارات تشمل الوقاية والتوعية، الرعاية والتأهيل، والتدريب والتأهيل.يذكر أنه تم إعداد كتيب علمي محكم للتثقيف في مجال الإدمان بمشاركة مجموعة من المتخصصين بإشراف الجمعية، وتم تصميمه وتزويده بمواد توعوية متعددة لاستخدام المثقفين، وسيوزع في صورة باركود ليسهل الانتفاع به وتوزيعه للجميع.