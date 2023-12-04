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جمعية معين تنظم مشروع "قادر" لفئة الشباب الأحداث في دور الإيواء

قادر 2
مشروع قادر
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نظمت جمعية معين لتأهيل النزيل مشروع "قادر التأهيلي"، لفئة الشباب الأحداث في دور الإيواء.

إطلاق مشروع قادر

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وأوضحت جمعية معين، أن "قادر"، هو مشروع تأهيلي تدريبي يقدم لفئة الشباب الأحداث في دور الإيواء ويقوم على نموذج ماتركس العالمي وبرنامج الخطوات الاثنا عشر لمرضى الإدمان ومدته 6 أشهر.
وأضافت جمعية معين "يمر المشروع بعدة مراحل منها المرحلة التمهيدية والتعافي المبكر والوقاية من الانتكاسة".


أكثر من 40 مستفيد


هذا وقد استفاد من المشروع أكثر من 40 مستفيد وفق 7 مسارات ( التربوي والنفسي والأسري والاجتماعي وإرشاد التعافي والترويحي والتدريبي وكذلك استفاد من المشروع أسر المستفيدين وتم تقديم 4 دورات متخصص لهم في كيفية التعامل مع مرضى الإدمان والانحرافات السلوكية.
يشار إلى أن المشروع قدمه فريق علاجي متخصص في تأهيل وعلاج الإدمان "، بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.

ماذا تعرف عن معين؟


يذكر أن جمعية معين تأسست بتاريخ 1440/2/20هـ ، حيث يشرف على الجمعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويرتكز نشاط الجمعية على خدمة المستفيدين في دور الأحداث والمراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والمعرضين للانحراف من أفراد المجتمع وتأهيلهم تربوياً ونفسياً واجتماعياً ومهارياً في بيئة ترويحية وجاذبة.
وتعتبر جمعية معين أول جمعية متخصصة في تأهيل الأحداث والمعرضين للانحراف في منطقة الرياض.
ومن أهم أهداف الجمعية "تعزيز الجانب التربوي والقيمي والأخلاقي لدى المستفيدين، ودعم ومساندة المستفيدين من أجل النمو النفسي والاستقرار الاجتماعي".
كما تستهدف الجمعية إكساب المستفيدين مهارات عملية تساعدهم على المشاركة في بناء المجتمع، والعمل على بناء وترسيخ الروابط بين المستفيدين وأسرهم والجهات ذات العلاقة ودمجهم بالمجتمع الحيوية، والمساهمة في إنشاء دور لرعاية وتأهيل الأحداث.




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