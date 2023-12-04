جمعية معين تقيم مشروع "نعم أستطيع".. مبادرة تربوية تفاعلية لدعم الشباب

أ أ



أقامت جمعية معين لتأهيل النزيل، مشروع "نعم أستطيع"، بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وبالتعاون مع مجموعة بناء.





مبادرة تربوية تفاعلية اضافة اعلان



4 مراحل



ماذا تعرف عن معين؟



ويعد مشروع "نعم أستطيع"، مبادرة تربوية تفاعلية تهدف إلى دعم الشباب وتدريبهم ببناء العادات العقلية الإيجابية ورفع كفاءتهم الاجتماعية والعاطفية والتحفيزية وإكسابهم الخصال التي تميز الناجحين.يذكر أن برنامج "نعم أستطيع"، معتمد وفق منهجية (YOU CAN DOIT) الاسترالية، وتم تنفيذ المشروع وفق 4 مراحل كالتالي:- تمكين وتأهيل 22 أخصائي على منهجية نعم أستطيع الذين يعملون في دور الرعاية ومراكز الإيواء التابعة لوزارة الموارد البشرية.- المرحلة الثانية استفاد منها 25 مستفيد من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض- المرحلة الثالثة استفاد منها 36 مستفيد من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض- المرحلة الرابعة استفاد منها 39 مستفيد من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياضوتم تقديم مشروع "نعم أستطيع"، وفق حقيبة تدريبية مميزة تحوي مادة علمية متكاملة للمنهجية وذلك من خلال التدريب والجلسات الإرشادية الفردية والمهام الأدائية النوعية.يذكر أن جمعية معين تأسست بتاريخ 1440/2/20هـ ، حيث يشرف على الجمعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.ويرتكز نشاط الجمعية على خدمة المستفيدين في دور الأحداث والمراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والمعرضين للانحراف من أفراد المجتمع وتأهيلهم تربوياً ونفسياً واجتماعياً ومهارياً في بيئة ترويحية وجاذبة.وتعتبر جمعية معين أول جمعية متخصصة في تأهيل الأحداث والمعرضين للانحراف في منطقة الرياض.ومن أهم أهداف الجمعية "تعزيز الجانب التربوي والقيمي والأخلاقي لدى المستفيدين، ودعم ومساندة المستفيدين من أجل النمو النفسي والاستقرار الاجتماعي".كما تستهدف الجمعية إكساب المستفيدين مهارات عملية تساعدهم على المشاركة في بناء المجتمع، والعمل على بناء وترسيخ الروابط بين المستفيدين وأسرهم والجهات ذات العلاقة ودمجهم بالمجتمع الحيوية، والمساهمة في إنشاء دور لرعاية وتأهيل الأحداث.