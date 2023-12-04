الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جمعية معين تقيم مشروع "نعم أستطيع".. مبادرة تربوية تفاعلية لدعم الشباب

نعم استطيع 1
جمعية معين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أقامت جمعية معين لتأهيل النزيل، مشروع "نعم أستطيع"، بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وبالتعاون مع مجموعة بناء.

مبادرة تربوية تفاعليةاضافة اعلان


ويعد مشروع "نعم أستطيع"، مبادرة تربوية تفاعلية تهدف إلى دعم الشباب وتدريبهم ببناء العادات العقلية الإيجابية ورفع كفاءتهم الاجتماعية والعاطفية والتحفيزية وإكسابهم الخصال التي تميز الناجحين.
يذكر أن برنامج "نعم أستطيع"، معتمد وفق منهجية  (YOU CAN DOIT) الاسترالية، وتم تنفيذ المشروع وفق 4 مراحل كالتالي:

4 مراحل


- تمكين وتأهيل 22 أخصائي على منهجية نعم أستطيع الذين يعملون في دور الرعاية ومراكز الإيواء التابعة لوزارة الموارد البشرية.
- المرحلة الثانية استفاد منها 25 مستفيد من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض 
- المرحلة الثالثة استفاد منها 36 مستفيد من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض
- المرحلة الرابعة استفاد منها 39 مستفيد من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض
وتم تقديم مشروع "نعم أستطيع"، وفق حقيبة تدريبية مميزة تحوي مادة علمية متكاملة للمنهجية وذلك من خلال التدريب والجلسات الإرشادية الفردية والمهام الأدائية النوعية.

ماذا تعرف عن معين؟


يذكر أن جمعية معين تأسست بتاريخ 1440/2/20هـ ، حيث يشرف على الجمعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويرتكز نشاط الجمعية على خدمة المستفيدين في دور الأحداث والمراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والمعرضين للانحراف من أفراد المجتمع وتأهيلهم تربوياً ونفسياً واجتماعياً ومهارياً في بيئة ترويحية وجاذبة.
وتعتبر جمعية معين أول جمعية متخصصة في تأهيل الأحداث والمعرضين للانحراف في منطقة الرياض.
ومن أهم أهداف الجمعية "تعزيز الجانب التربوي والقيمي والأخلاقي لدى المستفيدين، ودعم ومساندة المستفيدين من أجل النمو النفسي والاستقرار الاجتماعي".
كما تستهدف الجمعية إكساب المستفيدين مهارات عملية تساعدهم على المشاركة في بناء المجتمع، والعمل على بناء وترسيخ الروابط بين المستفيدين وأسرهم والجهات ذات العلاقة ودمجهم بالمجتمع الحيوية، والمساهمة في إنشاء دور لرعاية وتأهيل الأحداث.




اقرأ أيضا

الشؤون البلدية
12:12 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "سبيل النجاة في النوازل" بنجران

5646
2:45 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

"ملاذ رفحاء "للتنمية الأسرية تختتم فعالياته برنامج "الرياحين" بمشاركة 951 طفلًا

لحوم الأضاحي
5:05 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

"خيرية حقل" توزّع أكثر من 6 أطنان من لحوم الأضاحي على مستفيديها

دارة الملك عبدالعزيز
1:35 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

إصدار جديد لـ "الدارة" عن تاريخ المكتبات الوقفية في المدينة المنورة

اقرأ أيضا

جمعية "خيرات لحفظ النعمة" تحصل على شهادة الأيزو

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع بيانُا مشتركًا لدعم الأمن الغذائي في الصومال

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج نور السعودية التطوعي في دولة إفريقية

"إنسان" تُطلق مشروع كسوة الشتاء لأكثر من 36 ألف مستفيد بالرياض

"رؤوم رفحاء" لرعاية الأيتام تسلم 8 وحدات سكنية للأسر المستفيدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

af3c3d660e
12:06 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

بمعرض الرياض.. الأمن العام يؤكد على تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من المخدرات

جمعية الدعوة بالدمام
4:34 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

24 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بغرب الدمام خلال أكتوبر

جمعية إكرام لحفظ الطعام
2:54 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

جمعية إكرام: 4 مصادر لجمع فائض الطعام.. 800 ألف مستفيد خلال شهر

اكرام
5:05 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

"إكرام مكة" تُقدم معونات غذائية لــ 800 ألف مستفيد في أكتوبر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدفاع المدني
10:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. منها مكة والمدينة.. الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

دوريات امنية - عسير - البيئة
9:48 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

المياه الوطنية
9:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. بعضها بدون خبرة.. المياه الوطنية تعلن عن 450 وظيفة بمختلف المناطق

ا
8:08 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. حرق سيارة مسؤول وإطلاق نار أمام مدرسة ثانوية .. ماذا يحدث في الكويت؟

الجوازات
7:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل... الإطاحة بمسافر في مطار الملك عبد العزيز الدولي.. ارتكب هذه المخالفة

حساب المواطن - ريال
12:02 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر