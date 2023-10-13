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جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي

سرطان الثدي
ضرورة الكشف المبكر للأورام السرطانية
أ أ
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أطلقت جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران، فعاليات الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.اضافة اعلان
وشارك في الحملة، التي انطلقت أمس الخميس، عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بساحة النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود بمدينة نجران.

التوعية بخطورة سرطان الثدي

 وأوضحت الجمعية، أن الحملة تهدف لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات المجتمع بمدينة نجران لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات.

طرق الوقاية من سرطان الثدي

وبينت أن الحملة تتضمن أنشطة تثقيفية، يشرف عليها متخصصون في ذات المجال لرفع مستوى المعرفة لدى السيدات للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، وتعزيز الوعي بعوامل الخطورة والأعراض والعلامات المبكرة له.
وكذلك تشجيعهن على ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً، إضافةً إلى فوائد تناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفواكه والحفاظ على الوزن الطبيعي.

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