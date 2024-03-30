السبت، 20 رمضان 1445 ، 30 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

جمعية دعم الأوقاف توقع اتفاقية مبادرة تمكين وقف تأهيلي للمكفوفين

دعم الاأوقاف
جمعية دعم الأوقاف
أ أ
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 وقعت جمعية دعم الأوقاف اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) وذلك لدعم وقف إنشاء مركز رياضي تأهيلي للمكفوفين الواقع بمدينة الرياض.اضافة اعلان

التمكين المالي للقطاع الوقفي

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف صالح اليوسف أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات الجمعية للتمكين المالي للقطاع الوقفي.

تحقيق الاستدامة المالية 

وأشار إلى أن العمل قائم على مساندة المنظمات الخيرية لتحقيق الاستدامة المالية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع الثالث ومشاركته في زيادة الناتج المحلي، والتي نص عليها نظام الأوقاف الصادر من الهيئة العامة.

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