جمعية دار للإسكان تسلّم 100 أسرة ضمانية وحداتهم السكنية

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سلّمت جمعية دار للإسكان بعرعر خلال الشهر الماضي 100 وحدة سكنية للأسر الضمانية، في حي غرناطة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية. اضافة اعلان





تمكين الفئات المستهدفة



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وأوضحت إدارة الجمعية أنها تهدف إلى تقديم العديد من الخدمات والبرامج ومنها تمكين الفئات المستهدفة من امتلاك السكن، إنشاء مجمعات سكنية مهيأة للمحتاجين، والمساعدة في ترميم المنازل للأسر الأشد حاجة، وسداد الإيجار عن تلك الأسر.