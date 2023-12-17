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في مدينة عرعر

جمعية دار للإسكان تسلّم 100 أسرة ضمانية وحداتهم السكنية

سكني
جمعية دار للإسكان بعرعر
أ أ
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سلّمت جمعية دار للإسكان بعرعر خلال الشهر الماضي 100 وحدة سكنية للأسر الضمانية، في حي غرناطة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية.اضافة اعلان

تمكين الفئات المستهدفة


وأوضحت إدارة الجمعية أنها تهدف إلى تقديم العديد من الخدمات والبرامج ومنها تمكين الفئات المستهدفة من امتلاك السكن، إنشاء مجمعات سكنية مهيأة للمحتاجين، والمساعدة في ترميم المنازل للأسر الأشد حاجة، وسداد الإيجار عن تلك الأسر.

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