جمعية "خيرات لحفظ النعمة" تحصل على شهادة الأيزو

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حصلت جمعية خيرات لحفظ النعمة على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة (9001:2915)، وفقاً للمواصفات القياسية العالمية.

وذلك بعد استيفائها معايير نظام إدارة الجودة في جميع إداراتها ومشروعاتها، واعتمادها وتطبيقها للسياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لذلك. اضافة اعلان

وتسلمت الشهادة نعمة العنزي عضو مجلس الإدارة في مقر الجمعية، اليوم الخميس، بحضور المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي، والأمين العام الأستاذة ناضا العجمي، وعدد من أعضاء ومنسوبي الجمعية.





حفظ النعمة والحد من الهدر



وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي، أهمية حصول الجمعية على هذه الشهادة، كونها تعكس حرصها تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في حفظ النعمة والحد من الهدر، وتحقق التميز المؤسسي في العمل الإداري.مشيراً إلى أن هذا النجاح يواكب رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير عمل القطاع غير الربحي.الجدير بالذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة وزعت في الفترة 11 مليونًا و958 ألفًا و340 وجبة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من تلك الوجبات نحو مليون و869 ألفًا و69 أسرة.