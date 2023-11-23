الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جمعية "خيرات لحفظ النعمة" تحصل على شهادة الأيزو

جمعية خيرات لحفظ النعمة
جمعية خيرات لحفظ النعمة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حصلت جمعية خيرات لحفظ النعمة على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة (9001:2915)، وفقاً للمواصفات القياسية العالمية.
وذلك بعد استيفائها معايير نظام إدارة الجودة في جميع إداراتها ومشروعاتها، واعتمادها وتطبيقها للسياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لذلك.اضافة اعلان
 وتسلمت الشهادة نعمة العنزي عضو مجلس الإدارة في مقر الجمعية، اليوم الخميس، بحضور المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي، والأمين العام الأستاذة ناضا العجمي، وعدد من أعضاء ومنسوبي الجمعية.

حفظ النعمة والحد من الهدر

 وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي، أهمية حصول الجمعية على هذه الشهادة، كونها تعكس حرصها تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في حفظ النعمة والحد من الهدر، وتحقق التميز المؤسسي في العمل الإداري.
مشيراً إلى أن هذا النجاح يواكب رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير عمل القطاع غير الربحي.
 الجدير بالذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة وزعت في الفترة 11 مليونًا و958 ألفًا و340 وجبة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من تلك الوجبات نحو مليون و869 ألفًا و69 أسرة.

اقرأ أيضا

QvDBgeNh
10:43 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع بيانُا مشتركًا لدعم الأمن الغذائي في الصومال

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
1:53 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج نور السعودية التطوعي في دولة إفريقية

جمعية إنسان
12:44 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

"إنسان" تُطلق مشروع كسوة الشتاء لأكثر من 36 ألف مستفيد بالرياض

رؤوم رفحاء
10:05 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

"رؤوم رفحاء" لرعاية الأيتام تسلم 8 وحدات سكنية للأسر المستفيدة

اقرأ أيضا

بمعرض الرياض.. الأمن العام يؤكد على تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من المخدرات

24 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بغرب الدمام خلال أكتوبر

جمعية إكرام: 4 مصادر لجمع فائض الطعام.. 800 ألف مستفيد خلال شهر

"إكرام مكة" تُقدم معونات غذائية لــ 800 ألف مستفيد في أكتوبر

جمعية "الحافظ" تُعلن عن ترشيح 176 متسابقاً في منظومات علم التجويد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جمعية إكرام لحفظ الطعام 2:54 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

جمعية إكرام: 4 مصادر لجمع فائض الطعام.. 800 ألف مستفيد خلال شهر

اقرأ أيضا

888878
12:49 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بشرى لطلاب العلم.. إطلاق منصة "حفاظ" التفاعلية لتعليم السنة النبوية

F9IQ5DAWwAEwZLq
6:31 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

مكنون و"آيات الوقفية" يوقعان مذكرة تعاون بمجال تعليم القرآن الكريم

778
4:03 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أمير الرياض يدشّن تطبيق "ريان وبيان" لتعليم القرآن الكريم للنشء

678697897
1:10 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

ترجمة لعدة لغات.. وفد كرواتي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

عبدالعزيز بن حسن البوق
12:50 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:10 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض

سكني
11:15 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:01 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 528 مليون ريال

أهم 10
10:46 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. أمطار رعدية وسيول وتنبيه من حساب المواطن حول "إيقاف الخدمات"

تسيجل المواليد
10:06 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخراج شهادة الميلاد والهوية الوطنية عبر أبشر.. خطوة بخطوة