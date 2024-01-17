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جمعية المودة للتنمية الأسرية تقدم الدعم النفسي والاجتماعي والأسري لنزلاء السجون بمكة

جمعية المودة
المشروع يهدف لدعم أسر نزلاء السجون
أ أ
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وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، اتفاقية مع المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية لتقدم الدعم النفسي والاجتماعي والأسري لنزلاء السجون وأسرهم وحل الخلافات الزوجية والنفسية والأسرية، بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.اضافة اعلان

 خدمات الصحة النفسية والأسرية 

وصرح الأستاذ محمد بن علي آل رضي المدير العام للجمعية، بأن الجمعية تقدم خدماتها لتحقق الصحة النفسية والأسرية، وتساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاكتئاب والقلق، وتخفيف المعاناة عن طريق تقديم خدمات بمستوى عالٍ.
ويشمل المشروع النزلاء من الرجال والنساء ويقدم:
خدمة الدعم النفسي: تشخيص الاضطرابات وتصحيح المفاهيم والأفكار وتعديل السلوكيات
خدمة الدعم الاجتماعي: دعم النزلاء اجتماعيًا في التفاعل وبناء العلاقات الاجتماعية مع الافراد والأقران.
خدمة الدعم الأسري: تبصير النزلاء بأهمية الأسرة في حياتهم وضرورة التواصل معهم.

العناية بالنزلاء وتأهيلهم بالشراكة مع جمعيات متخصصة

من جانبه، أكد الأستاذ فهد المبرز، مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، أن من أهداف المؤسسة العناية بالنزلاء وتأهيلهم بالشراكة مع جمعيات متخصصة عبر فريق من المستشارين والمستشارات، يعمل على دعم العلاقات الأسرية، وتعزيز المهارات السلوكية، وتنمية المهارات الحياتية لمساعدة النزلاء في الاندماج الاجتماعي.

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