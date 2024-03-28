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جمعية المودة تطلق حملة "رمضان القيم 3"

جمعية المودة للتنمية الأسرية
جمعية المودة للتنمية الأسرية
أ أ
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أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية، الموسم الثالث من حملة رمضان، تحت شعار "رمضان القيم 3".
وتتضمن الحملة عدة مواد إعلامية توعوية وبرامج تسلط الضوء على القيم العظيمة في تحقيق الاستقرار النفسي بين أفراد الأسرة.اضافة اعلان

أهم القيم الأسرية في رمضان

 وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد بن علي آل رضي، أن الحملة تتمحور حول أهمية القيم الأسرية التي نستمدها من القرآن الكريم وأهمية التخلق بهذه الأخلاق لكافة أفراد الأسرة حتى تنعم بالألفة والاستقرار الأسري.

أهمية العلاقات الأسرية

 وأضاف أن من أبرز البرامج لهذا العام برنامج جمعة المودة مع الشيخ عبدالله المصلح، والذي يسلط فيه الضوء على أهمية العلاقات الأسرية سواء كانت بين الزوجين، الأخوة والأخوات، الوالدين أو الأبناء وكيفية تقوية الروابط الأسرية.
 يذكر أن الحملة تضم أمسيات رمضانية يقدمها مختصون متمرسون في مجالات التنمية الأسرية هدفها تعزيز وغرس القيم الرمضانية والأسرية في رمضان، إضافة إلى تقديم أفضل الوسائل والإستراتيجيات التي تسهم في تعزيز استقرار الأسرة الاجتماعي والنفسي، وتحقيق التوازن في حياتها، وبالتالي تحسين جودة حياة أفرادها.

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