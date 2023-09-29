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جمعية العمل التطوعي بتبوك تؤهل المتطوعين في القطاع غير الربحي

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جمعية العمل التطوعي بتبوك تؤهل المتطوعين
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نظمت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك ورش عمل تدريبية تحت عنوان "التأهيل الشامل للمتطوعين في القطاع غير الربحي".اضافة اعلان

مشاركة بحضور أكثر من 100 طالب وطالبة

وتم ذلك بحضور أكثر من 100 طالب وطالبة من طلاب وطالبات الجامعات وكليات التدريب التقني بالمنطقة.

تأهيل الطلاب للتدريب التقني في العمل التطوعي

 ويهدف المركز من خلال تنفيذ هذه الورش إلى تأهيل طلاب وطلاب الجامعات والتدريب التقني في العمل التطوعي.

تعزيز العمل التطوعي

كما تسعى الجمعية لتحقيق لأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030- عبر تعزيز العمل التطوعي بعموم المنطقة.

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