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جمعية الرعاية الصحية بمنطقة تبوك تطلق مركزًا صحيًا متنقلًا

منطقة تبوك
منطقة تبوك
أ أ
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أطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك، أمس بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة في التطوع الصحي، أول مركز صحي متنقل في الحديقة المركزية بمدينة تبوك.اضافة اعلان
 

وحدة التطوع بالجمعية


وأوضح مدير وحدة التطوع بالجمعية مشعل ماضي الدريبي، أن الهدف من إقامة هذه الفعالية التي يتم تنظيمها على مدى يومين، هو تسهيل الوصول للمستفيدين من أفراد المجتمع ومراجعي العيادات الطبية بتقديم الخدمات الصحية لهم من خلال عربات الجمعية المتنقلة.

رعاية صحية وعلاجية


 وبين أن الجمعية تسهم في تقديم الرعاية الصحية العلاجية والوقائية بشكل نوعي ومتميز للمرضى المحتاجين، وتعمل على إيجاد برامج توعوية وتثقيفية خاصة بالجوانب الصحية, لافتًا الانتباه إلى تشغيل عيادة عامة وأخرى نفسية، بالإضافة إلى عيادات الأطفال، والنساء والولادة، والطفل السليم والأسنان، وعيادة الأمراض المزمنة، وعربة لبنك الدم، مع القيام بتدريب وتأهيل الكوادر المتطوعة في المجال الصحي ميدانيًا.

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