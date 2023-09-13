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جمعية الدعوة والإرشاد بالمدينة توقع اتفاقية شراكة مع "تراحم"

جمعية الدعوة المدينة
جمعية الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة
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وقعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) فرع المدينة المنورة؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.اضافة اعلان
وقع الشراكة من جانب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات المدير التنفيذي الدكتور مبارك بن علي الحارثي، ومن جانب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم فرع المدينة المدير التنفيذي عماد بن طلال الجرفالي.


رحلات عمرة لأسر السجناء

وتهدف الشراكة إلى تعزيز وتطوير سبل التعاون بينهما وذلك من خلال تسيير رحلات عمرة خاصة بأسر السجناء والمفرج عنهم يُنفذ أسبوعيًا .


عن جمعية الدعوة والإرشاد

الجمعية جهة خيرية دعوية تأسست عام ١٤٢٨هـ تهدف لإحياء سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله في مدينة المصطفى.
يشرف على أنشطة الجمعية مجلس إداري يضم عدداً من أهل العلم والفضل وتعتمد الجمعية على منهج القرآن والسنة سعياً للدعوة والإرشاد ويدير أعماله وأنشطته من خلال أقسام متخصصة وجهاز إداري متكامل.


أهداف الجمعية

1ـ توعية الجاليات بجميع فئاتهم ولغاتهم.
2ـ توعية الزوار القادمين إلى المدينة المنورة في العمرة والحج.
3ـ تأهيل الدعاة للقيام بالدعوة إلى الله على علم وبصيرة.
4ـ التحسين المستمر للبناء المؤسسي لجميعة الدعوة.
5ـ تعزيز ثقافة الأمن الفكري.
6ـ التصدي لكل فكر ضال.
7ـ تحقيق الطاعة لله ورسوله ثم لولاة الأمر إعداد الدعاة لتبليغ الدعوة والموعظة الحسنة.

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