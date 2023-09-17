جمعية الدعوة بالنسيم تدشن معرض "إنَّه الله"

أ أ

دشنت جمعية الدعوة بالنسيم، ممثلة في مشروع "تعظيم الله تعالى"، معرض "إنَّه الله"، الذي يُقام بالشراكة مع مكتب التعليم بالسلي. اضافة اعلان

وتم عرض مكونات المعرض وآلية تنفيذه بالشراكة مع مكتب التعليم في المدارس.





مبادرات الجمعية



جمعية الدعوة والإرشاد بالنسيم



كما تضمن حفل التدشين استعراض عدد من المبادرات الأخرى التي تقيمها الجمعية، مثل مسابقة حروف الإلكترونية، والحقيبة التدريبية في تعظيم الله تعالى.وصرَّح مدير الجمعية، الدكتور فهد التويجري، بأن هذه الأنشطة والمبادرات تأتي ضمن دور الجمعية ممثلة في مشروع "تعظيم الله"، بالدعوة إلى تعظيم الله تعالى وغرس ذلك في نفوس الناس.وفي ختام حفل التدشين للمعرض، تم تكريم مكتب التعليم بالسلي، على دوره الفاعل في تنفيذ برنامج معرض "إنَّه الله".تأسس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم في عام 1413 هـ بتكليف كريم من سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز آنذاك ـ تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بترخيص رقـــم (101/30).وفي عام 1441هـ أصبح المكتب جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3041) في تاريخ 16/03/1441هـ.وسطع نجم الجمعية خلال فترة قياسية، استطاعت من خلالها تحقيق إنجازات عظيمة في شتى مجالات العمل الدعوي للجاليات وللمجتمع.وعملت الجمعية بناءً على خطط تهدف لتحقيق رؤية ثاقبة وأهداف مدروسة، وفق شراكة مجتمعية تحت شعار (لنبلغ الإسلام معًا).وتقوم الجمعية بالعناية بالأعمال الدعوية والتعليمية لأبناء المجتمع، وللجاليات بمختلف أنواعها.