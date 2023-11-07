جمعية "الحافظ" تُعلن عن ترشيح 176 متسابقاً في منظومات علم التجويد

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كشفت جمعية الحافظ لتأهيل حفاظ القرآن الكريم عن استقبال 539 طلباً للمشاركة في مسابقة حفظ منظومات علم التجويد، حيث تم ترشيح 176 متسابقاً للتصفيات الأولية للمسابقة. اضافة اعلان





التصفيات الأولية



جوائز مالية وعينية



وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الحافظ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن المحضار, أن الجمعية أعلنت عن أسماء المرشحين لمرحلة التصفيات الأولية لمسابقة حفظ المنظومات والتي ستقام عن بُعد، ليتم بعدها ترشيح الدفعة الثانية للتصفيات النهائية والتي تقام حضورياً.وأضاف أن أفرع المسابقة تشمل فرع حفظ منظومة تحفة الأطفال والغلمان للعلامة سليمان الجمزوري رحمه الله لمن لم تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، إضافة لفرع منظومة المقدمة الجزرية فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام محمد بن الجزري رحمه الله لمن لم تزيد أعمارهم عن 21 عاماً، وفرع حفظ منظومة عُمَدة المفيد وعُدة اﻟﻤﺠيد في معرفة التجويد المعروفة بنونية الإمام السخاوي رحمه الله لمن لم تزيد أعمارهم عن 30 عاماً.وأضاف الدكتور عبدالله المحضار أن الجمعية خصصت جوائز مالية وعينية تتجاوز 80 ألف ريال للمراكز الأولى، سعيها منها لنشر منظومات علم التجويد بين حفاظ كتاب الله تعالى ومقرئيه خاصة واﻟﻤجتمع عامة، وحث الحفاظ على الاهتمام بمنظومات علم التجويد وحفظها، إلى جانب تكريم المهتمين بحفظ منظومات علم التجويد.يذكر أن جمعية الحافظ لتأهيل حفاظ القرآن الكريم خصصت جوائز للمراكز الـ10 الأولى في كل فرع من فروع مسابقة حفظ منظومات علم التجويد الـ 3 بإجمالي 30 فائزاً في المسابقة التي تقام بشراكة مؤسسة حياة الخيرية ومؤسسة فرحان ابن المبارك القحطاني سمو المجتمع.حيث تأتي هذه المسابقة ضمن أهداف الجمعية لرفع مستوى حفاظ القرآن الكريم والمجازين علمياً ومهارياً، وتعزيز المكانة المجتمعية للحفاظ والمجازين، وتأصيل منهجيات الإقراء والإجازة القرآنية وتطويرها، وتحقيق الدور المجتمعي المأمول للجمعية.