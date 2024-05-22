"جمعية إنسان" تطلق مشروع "بسمة" لتمكين الأيتام في مختلف المسارات

أ أ
أطلقت
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مشروع "بسمة
يتيم" الذي يُعنى بدعم البرامج والأنشطة من خلال تنمية المهارات العلمية
والثقافية والاجتماعية للمستفيدين.
وتتضمن أيضاً البرامج التربوية والتعليمية والتوعوية والرياضية والإثرائية، وتعزيز قدراتهم بمختلف المناشط والمواهب.
مشروع "بسمة" لتمكين الأيتام في مختلف المساراتوتتضمن البرامج أيضًا الأنشطة الاجتماعية لتوسيع آفاق
الأبناء في المعرفة الاجتماعية من خلال الرحلات والزيارات والمسابقات، وخدمة
المجتمع، والعمل التطوعي، والتوعية الصحية والمرورية.
علاوة على الأنشطة الرياضة والألعاب الفردية والجماعية التي تسهم بتعزيز النشاط البدني، وغرس مبدأ المنافسة الصحية، وبث روح الحماس بين المشاركين، وأيضاً الرياضات الفكرية لتحفيز قدراتهم الذهنية.
إقامة فعاليات ترفيهيةكذلك إقامة فعاليات ترفيهية تتضمن زيارات إلى المدن
الترفيهية، وزيارات صحية تستهدف التوعية بالعادات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية
من الأمراض والإلمام بالإسعافات الأولية.
واشتمل المشروع أيضاً على دعم النشاط الكشفي من خلال تنظيم رحلات للمعسكرات الكشفية لتطوير مهارات كشافة إنسان، وكذلك الأنشطة الفنية كالنقش والخط العربي والنحت، إضافة إلى تنفيذ دورات مهنية للأبناء في مختلف المهن.
ويأتي إطلاق مشروع "بسمة يتيم" حرصاً من الجمعية على تقديم برامج قيّمة وذات أثر إيجابي في حياة الأيتام، وتلمس احتياجاتهم وتوفير الممكنات لهم لإبراز ما لديهم من قدرات وتنمية مهاراتهم وصقلها وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية تسهم في تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم ورسم خارطة طريق لمستقبلهم.
ودعت الجمعية الداعمين والجهات إلى المشاركة في هذا المشروع وتحقيق التكامل والتشارك لتحسين جودة حياة الأيتام بمختلف المسارات من خلال الإسهام في المشروع بمبلغ قدره 100 ريال عبر منصة إنسان (من هنا) أو زيارة أحد فروع الجمعية أو إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات الجمعية البنكية.