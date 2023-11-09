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جمعية إكرام: 4 مصادر لجمع فائض الطعام.. 800 ألف مستفيد خلال شهر

جمعية إكرام لحفظ الطعام
جمعية إكرام لحفظ الطعام
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أعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، عن 4 مصادر لجمع فائض الطعام تشمل فنادق المنطقة المركزية بالمسجد الحرام، وقاعات الأفراح، ومؤسسات الإعاشة، والمحال التجارية.اضافة اعلان

إجمالي المستفيدين الشهر الماضي


وأوضحت الجمعية في تقريرها الشهري الخاص بمؤشرات الأمن الغذائي أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم فائض الطعام مقارنة بالشهر الماضي من هذا العام 2023،.
وأضاف جمعية إكرام لحفظ الطعام "بلغ إجمالي المستفيدين لشهر أكتوبر 800 ألف مستفيد بقيمة تقديرية تجاوزت 2 مليون ريال".

حجم فائض الطعام خلال أكتوبر


وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي؛ "إن حجم فائض الطعام لشهر أكتوبر 2023 بلغ 90 طنا فيما بلغ في شهر سبتمبر 61 طنا"،
وأشار إلى أن هذا التباين في الأرقام يعود لحجم الطلب وتزامن الأشهر مع المناسبات والفعاليات والإجازات الموسمية، وأن الجمعية بالتوازي مع هذا تقدم المعونات الغذائية للأسر المحتاجة في المنطقة.

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