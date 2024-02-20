الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جمعية "إكرام المسنين" تُدشّن أعمالها لتقديم الخدمات الإنسانية وتحسين جودة الحياة

جمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة
جمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

دشّنت جمعية "إكرام المسنين" بمنطقة مكة المكرمة، أعمالها لتقديم الخدمات الإنسانية لتحسين جودة حياة المسن ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، من خلال العمل المؤسسي والمبادرات النوعية والشراكات الفاعلة .اضافة اعلان

أهداف جمعية "إكرام المسنين"

 وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، سعيد بن إبراهيم الزهراني، أن الجمعية تهدف إلى دعم حقوق كبار السن، ورفع مستوى الوعي بأهمية رعاية كبار السن واحتياجاتهم، كما تسعى إلى توفير بيئة ترفيهية ومناسبة ونادٍ رياضي وثقافي للمسنين، بالإضافة إلى استثمار خبرات وقدرات كبار السن وتقديم الرعاية المناسبة لهم، مشيراً إلى أن الجمعية استقطبت أكثر من مائتي مستفيد حالياً وفق معايير محددة لذلك.
 يُذكر أن الجمعية تسعى إلى تقديم نموذجٍ رائدٍ في توفير خدمات تزيد من فعالية المسنين وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية؛ عبر برامج نوعية ذات جودة عالية من خلال فريق عمل يتميز بالكفاءة في خدمة المستفيدين.
جمعية إكرام المسنين  مكة المكرمة  الخدمات الإنسانية  جودة حياة المسن  حقوق كبار السن  رعاية كبار السن

اقرأ أيضا

الشؤون الإسلامية تطلق فعاليات المخيم الدعوي بمحافظة شقراء

"إشراقة" تعرب عن شكرها لمؤسسة العبيكان في دعمها الخيري للجمعية

"تراحم" تحصل على الاعتماد الأوروبي من منظمة الجودة

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق خدمة "تبرّع بأمان"

الشؤون الإسلامية تطلق فرصة تطوعية لجمع المصاحف القديمة من مساجد الرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook