جمعية "إكرام المسنين" تُدشّن أعمالها لتقديم الخدمات الإنسانية وتحسين جودة الحياة

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دشّنت جمعية "إكرام المسنين" بمنطقة مكة المكرمة، أعمالها لتقديم الخدمات الإنسانية لتحسين جودة حياة المسن ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، من خلال العمل المؤسسي والمبادرات النوعية والشراكات الفاعلة .





أهداف جمعية "إكرام المسنين"



وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، سعيد بن إبراهيم الزهراني، أن الجمعية تهدف إلى دعم حقوق كبار السن، ورفع مستوى الوعي بأهمية رعاية كبار السن واحتياجاتهم، كما تسعى إلى توفير بيئة ترفيهية ومناسبة ونادٍ رياضي وثقافي للمسنين، بالإضافة إلى استثمار خبرات وقدرات كبار السن وتقديم الرعاية المناسبة لهم، مشيراً إلى أن الجمعية استقطبت أكثر من مائتي مستفيد حالياً وفق معايير محددة لذلك.يُذكر أن الجمعية تسعى إلى تقديم نموذجٍ رائدٍ في توفير خدمات تزيد من فعالية المسنين وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية؛ عبر برامج نوعية ذات جودة عالية من خلال فريق عمل يتميز بالكفاءة في خدمة المستفيدين.جمعية إكرام المسنين مكة المكرمة الخدمات الإنسانية جودة حياة المسن حقوق كبار السن رعاية كبار السن