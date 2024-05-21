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جمعية أجياد للدعوة تطلق البرامج الدعوية لخدمة ضيوف الرحمن

المبادرة الدعوية لموسم الحج - أجياد
المبادرة الدعوية لموسم الحج بجمعية أجياد للدعوة
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أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة المبادرات الدعوية لموسم حج 1445هـ.

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برامج الاحتفاء بضيوف الرحمن


وتتمثل هذه المبادرات في إقامة برامج الاحتفاء بضيوف الرحمن، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 28 لغة عالمية، وبرنامج مناسك وإقامة الدروس والكلمات الوعظية في مساجد منطقة الحرم بمشاركة عدد من الدعاة الرسميين، إضافة إلى تنفيذ بعض المبادرات الإلكترونية، وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.

برامج الحج


 وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بأجياد عصام بن عبدالحميد بتاوي أن برامج الحج تشمل توزيع هدايا على ضيوف الرحمن تتضمن (سجادة فاخرة، وسبحة إلكترونية، ومنديل، وحافظات ماء، ومظلة) والكتيبات الدينية الخاصة بمناسك الحج والعمرة.
 وبين بتاوي أن الجمعية أبرمت عدداً من الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة، تهدف إلى تقديم البرامج الدينية والتوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، ويشارك في تنفيذ البرامج عدد من المتطوعين والمتطوعات.

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