جمعية "أجواد" تقدم 1680 برنامجًا اجتماعيًا وتأهيليًا خلال عام 2023

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قدمت وحدة البرامج والأنشطة في مركز الإيواء التابع للجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية (أجواد)، 1680 برنامجًا في الدمج الاجتماعي وبرامج إعادة التأهيل. اضافة اعلان





100 مستفيد جديد



منظومة محكمة تقدم برامج ومبادرات مجتمعية



وأفادت الجمعية في تقرير لها عن عام 2023م، أنها سجلت 100 مستفيد جديد، وقدّمت 408 من خدمات الرعاية النهارية واللاحقة، إضافة إلى تسجيل وحدة التطوع 1211 ساعة تطوعية في منصة العمل التطوعي.وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية، الدكتور محمد العيسى، لوكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تولي أهمية كبرى للعناية بكافة فئات المجتمع بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تأتي العناية بالفئات الأشد حاجة.وأشار إلى تكامل الجهود الحكومية مع القطاعين الخاص وغير الربحي لتشكل منظومة محكمة تقدم العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية للعناية بالفئات التي تحتاج إلى نوع مختلف من الاهتمام.وشدد العيسى على أن مخرجات وأهداف الجمعية تتوافق مع اللوائح والإرشادات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق رؤية المملكة 2030.