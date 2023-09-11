تنفيذ 808107 ساعات تطوعية في مجالات الخدمات الصحية بنجران

أ أ
نفّذت
صحة نجران 808107 ساعات تطوعية في مجالات الخدمات الصحية وبرامج التوعية
والمبادرات المجتمعية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
150
فرصة تطوعية وأوضحت
صحة نجران، أن الفرص التطوعية بلغت 150 فرصة تطوعية في مجال الخدات الصحية
والخدمات المساندة.
مبادرات
توعوية وصحيةوبينت
أن ذلك تم إضافة إلى البرامج التوعوية في المجمعات التجارية والأسواق والمتنزهات
والحدائق العامة تتضمن مبادرات توعوية وصحية وعلاجية ووقائية لتعزيز صحة المجتمع.
وأكدت أن المتطوعين بلغوا 2409 متطوعين ومتطوعة، فيما بلغ المستفيدين من البرامج التطوعية 78409 مستفيدين.