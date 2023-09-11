تنفيذ 808107 ساعات تطوعية في مجالات الخدمات الصحية بنجران

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نفّذت صحة نجران 808107 ساعات تطوعية في مجالات الخدمات الصحية وبرامج التوعية والمبادرات المجتمعية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. اضافة اعلان





150 فرصة تطوعية



مبادرات توعوية وصحية



نشر ثقافة التطوع الصحي



وأوضحت صحة نجران، أن الفرص التطوعية بلغت 150 فرصة تطوعية في مجال الخدات الصحية والخدمات المساندة.وبينت أن ذلك تم إضافة إلى البرامج التوعوية في المجمعات التجارية والأسواق والمتنزهات والحدائق العامة تتضمن مبادرات توعوية وصحية وعلاجية ووقائية لتعزيز صحة المجتمع.وأكدت أن المتطوعين بلغوا 2409 متطوعين ومتطوعة، فيما بلغ المستفيدين من البرامج التطوعية 78409 مستفيدين.واشارت إلى أن الهدف من المبادرات هو نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها وخدمة المجتمع في الجانب الصحي وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.