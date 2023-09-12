"تكافل" تودع 130 مليون ريال لصالح 260 ألف طالب وطالبة

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أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي 1445هـ لطلابها المستحقين، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات. اضافة اعلان

وتغطي الإعانة الاحتياجات المدرسية الأساسية للطالب والطالبة حيث تشمل برامج (الكسوة المدرسية، الوجبة المدرسية، الحقيبة المدرسية).





260 ألف طالب وطالبة



وقد شملت إعانات هذه الدفعة قرابة 260 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية بمبلغ يقارب 130 مليون ريال.ويمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.وعبّر وزير التعليم رئيس مجلس الأمناء يوسف بن عبدالله البنيان عن بالغ الامتنان والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.





استمرار نجاح التحصيل العلمي



وذلك على الدعم السخي والمستمر للمحتاجين من الطلاب والطالبات ومعاونتهم لمواصلة تعليمهم واستمرار نجاح تحصيلهم العلمي.وتشمل هذه الإعانات طلاب وطالبات تكافل الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم.





الدعم المادي والمعنوي والتعليمي



وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج.وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والعملية مستقبلاً بإذن الله.