"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من مشروع الإعانة المالية لقرابة 260 ألف طالب وطالبة

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أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي 1445هـ لطلبتها من المستحقين.



وتم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس التي بدورها تقدم الدعم للطلاب والطالبات وتغطية الاحتياجات المدرسية الأساسية شاملة برامج " الكسوة المدرسية و الوجبة المدرسية و الحقيبة المدرسية"، حيث استفاد منها قرابة 260 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية بمبلغ يقارب 130 مليون ريال. اضافة اعلان



الدفعة الأولى من الدعم



ويمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلبة التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم مستمر وسخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.



برامج الدعم الأخرى



وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى " المادي والمعنوي والتعليمي" للطلبة المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج، حيث تأتي لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والعملية.

