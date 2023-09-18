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تعليم رفحاء يطلق "مبادرة تَطَوَّع".. تستهدف 6 آلاف من الطلاب وهذه أهدافها

تعليم رفحاء - مبادرة تطوع
تعليم رفحاء يطلق مبادرة تَطَوَّع
أ أ
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أطلقت إدارة تعليم محافظة رفحاء، اليوم الإثنين، مبادرة "تَطَوَّع" التي تستهدف أكثر من 6000 طالب وطالبة.

أهم أهداف المبادرةاضافة اعلان


وتفصيلا، أوضح تعليم رفحاء أن المبادرة تهدف إلى:

- نشر ثقافة التطوع بين الأوساط الطلابية
- صقل مهاراتهم وتلبية احتياجاتهم
- تهيئتهم لسوق العمل
- تكوين قاعدة بيانات منطلقها نظام "المسارات" في المرحلة الثانوية، والتسجيل في بوابة أبشر، ومنصة العمل التطوعي.

فرص تطوعية نوعية


وتتضمن أهداف المبادرة الأساسية إيجاد فرص تطوعية خارجية نوعية بالتعاون مع الجهات التطوعية، تلبي احتياجات الطلبة في جميع المجالات والمهارات.
هذا إضافة لتعزيز الانتماء الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030،للوصول إلى مليون متطوع عن طريق إنشاء بنك الفرص التطوعية في تعليم محافظة رفحاء.

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