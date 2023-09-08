"تراحم نجران" تنظم رحلة عمرة لأسر السجناء والمفرج عنهم

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أطلقت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"
بمنطقة نجران أمس، برنامج رحلة عمرة للمستفيدين من خدماتها.
برنامج العناية الأسرية يساعد العشرات وأوضح رئيس لجنة
تراحم بنجران عبدالله الصقري أن الرحلة تضم ٤٣ شخصًا من أسر السجناء والمفرج عنهم لأداء
مناسك العمرة، وذلك ضمن برنامج العناية الأسرية التي تقدمها اللجنة.
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وأشار الصقري إلى أن الرحلة تأتي ضمن البرامج والخدمات التي تقدمها اللجنة للمستفيدين من خدماتها ليؤدوا مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، امتداداً للدور المجتمعي الذي تقوم به اللجنة.