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"تراحم نجران" تنظم رحلة عمرة لأسر السجناء والمفرج عنهم

لجنة رعاية السجناء وأسرهم
لجنة رعاية السجناء وأسرهم
أ أ
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أطلقت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة نجران أمس، برنامج رحلة عمرة للمستفيدين من خدماتها.

برنامج العناية الأسرية يساعد العشراتاضافة اعلان

 وأوضح رئيس لجنة تراحم بنجران عبدالله الصقري أن الرحلة تضم ٤٣ شخصًا من أسر السجناء والمفرج عنهم لأداء مناسك العمرة، وذلك ضمن برنامج العناية الأسرية التي تقدمها اللجنة.
 وأشار الصقري إلى أن الرحلة تأتي ضمن البرامج والخدمات التي تقدمها اللجنة للمستفيدين من خدماتها ليؤدوا مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، امتداداً للدور المجتمعي الذي تقوم به اللجنة.

تراحم الباحة" تدعم 281 طالباً وطالبة

فيما دعمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة الباحة " تراحم "281 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدارسية بقيمة حقائب ومستلزمات دراسية لأبنائها المستفيدين من أسر السجناء، وذلك ضمن خدمات الرعاية الأساسية مسار الكسوة، مع بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

رعاية النزلاء والمفرج عنهم

ويأتي التوزيع ضمن اهتمام اللجنة الوطنية في رعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، وتلبية احتياجاتهم وتوفير الوسائل الكفيلة في تحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً بما يكفل لهم الحياة الكريمة.

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