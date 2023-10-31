بشرى لطلاب العلم.. إطلاق منصة "حفاظ" التفاعلية لتعليم السنة النبوية

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أعلن مركز حفاظ السنة، بحي الحمراء ببريدة في منطقة القصيم، إطلاق منصة "حفاظ" التفاعلية لتعليم السنة النبوية.





جهة تعليمية غير ربحية اضافة اعلان



الرؤية



وأوضح أن المنصة عبارة عن جهة تعليمية غير ربحية، متخصصة بتعليم الحديث النبوي، حفظًا وتفهمًا، وتحمل على عاتقها نشره، مواكبة في ذلك التقنية الحديثة.وبين المركز، أن منصة حفاظ ذات مرجعية رائدة في تحفيظ وتعليم السنة النبوية، ولتحميل التطبيق آيفون يمكن الدخول من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).







الرسالة

وأكد أن أهم رسالة للمنصة، هي تحفيظ وتعليم السنة النبوية، عبر التقنية الحديثة.





الأهداف



المميزات



1 - تسهيل الوصول لحفظ السنة النبوية.2 - تأسيس طلاب علم حافظين للسنة النبوية ليكونوا دعاة لنشرها.3 - التعريف بأصول دواوين الإسلام التي حوت أحاديث النبي ﷺ.4 - نشر سيرة النبي ﷺ والتعريف بشمائله وأخلاقه وآدابه وتعامله لكي يكون منهجًاللمسلمين في حياتهم.5 - إيجاد مرجعية موثوقة ورائدة في مجال تحفيظ السنة النبوية.1 - أول منصة تقنية لتحفيظ محصل الصحيحين.2 - برامج نوعية في تحفيظ وتعليم الحديث النبوي بيسر وسهولة.3 - سهولة التواصل والاشتراك بالمنصة بضغطة واحدة.4 - سهولة تحميل المقررات والواجبات اليومية.5 - خطط مرسومة، وآلية متابعة ورصد.6 - اختبارات يومية، ومرحلية.7 - شهادة اجتياز في نهاية البرنامج.