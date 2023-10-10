بدعم من "عبدالله الراجحي" الخيرية.. انطلاق مشروع مقر جمعية عون

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أعلنت جمعية عون لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات، عن تفاصيل مشروع مقرها الجديد في حي ذره بمدينة أبها في منطقة عسير، بدعم وتمويل من مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مقر (دائم) للجمعية، يمكن استخدامه كنموذج قابل للتطبيق على مستوى المملكة، يجمع بين العلاج والرعاية اللاحقة، وتعزيز الخدمات المقدمة من الموظفين والموظفات. اضافة اعلان





تعزيز الخدمات العلاجيـة والتأهيلـيـة المقدمة



مرافق المشروع



علاج الشباب والفتيات مدمني المخدرات



تحقيق الرعاية الوقائية والعلاجية لمدمني المخدرات



ومن المتوقع أن يُسهم المبنى الجديد بفضل تصميمه الاستثنائي، والذي يُعنى بتضمين عوامل الإنسان والبيئة والجودة، في تعزيز الخدمات العلاجيـة والتأهيلـيـة المقدمة، ومساعــدة أسر المدمنـين وحماية المجتمـع وفق التطلعات الواعدة لرؤية المملكة 2030، واستراتيجية منطقة عسير الطموحة.حيث بينت الجمعية أن المقر الجديد يتضمن إنشاء مبنى مركزي مكون من 4 أدوار بمساحات كبيرة، إضافة لعدد من المباني الخارجية و المساحات الواسعة.ويشمل المشروع العديد من المرافق البارزة ومنها:- مركز علاج وسكن للمتعافين من المخدرات بواقع (42) سرير فندقي.- قاعات دراسية (عن بُعد) وورش تدريبية تقنية لإكمال التعليم والتدريب للمتعافين.- مسرح ومصلى ومجلس "عون" لتنفيذ الفعاليات والمناسبات وبرامج الوقاية من المخدرات والعلاج الجمعي.- مركز رياضي وممشى على كامل المبنى وجلسات خارجية لتنفيذ برامج العلاج اللاحقة.- مطعم ومطبخ لخدمة المتعافين أثناء تنفيذ الرعاية اللاحقة.- عيادات طبية ونفسية واجتماعية (رجال - نساء) لتنفيذ البرامج العلاجية.وفي هذا السياق، كشف أ. فهد المبرز مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية، أن المؤسسة حرصت على دعم هذا المشروع نظرًا لأهميته ومساهمته في علاج فئة الشباب والفتيات الذين أصبحوا ضحية للمخدرات وإعادتهم للانخراط في المجتمع بعد علاجهم.كما بين أن دعم هذا المشروع يأتي كذلك في إطار دور المؤسسة المجتمعي، والحرص على الإصلاحيات المجتمعية عبر المشاركة في مثل هذه المشاريع التي تنعكس إيجابًا على المجتمع بشكل عام والأسرة المتضررة بشكل خاص.بدوره، أكد د. سعيد بن علي الأحمري رئيس مجلس إدارة جمعية "عون": على أهمية المشروع في تمكين رؤية الجمعية ورسالتها في تحقيق الرعاية الوقائية والعلاجية المثلى لمدمني المخدرات، وذلك من خلال تقديم خدمات التأهيل والعلاج لمدمني المخدرات، ورعاية أسرهم، وتوعية المجتمع، من منطلق ديني ووطني، عبر برامج وخدمات نوعية، بمنطقة عسير.الجدير بالذكر أن جمعية عـون لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات جمعيــة متخصصـة ومرخصــة من المركـــز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم ( (٢٢٢٥)