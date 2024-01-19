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بالفيديو.. "فتبينوا" مبادرة للحد من الشكاوى الكيدية في عسير

أمير عسير
أمير منطقة عسير
أ أ
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أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مبادرة “فتبينوا” للقضاء على الدعاوى الكيدية ونشر التسامح في المجتمع.اضافة اعلان

مكافحة الشكاوى الكيدية في منطقة عسير

جاء ذلك في تقرير لقناة "الإخبارية" على صفحتها الرسمية في "إكس" منوهة بأهمية المبادرة وأهدافها في خدمة المجتمع.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز القيم الإنسانية النبيلة والتسامح والترابط بين أفراد المجتمع، والقضاء على الدعاوى والشكاوى الكيدية.

أمير عسير يدعو إلى زيادة مساحة التسامح

ودعا الأمير تركي أهالي عسير إلى زيادة التسامح وتوطيد مساحة الوئام بينهم، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على القضاء على الشكاوى الكيدية، سعيًا لتطوير المنطقة الذي يطمح فيه.

إمارة عسير تنشر فيديو لنشر التسامح

ونشرت إمارة عسير، على حسابها بمنصة “إكس”، مقطع فيديو ترويجي لمبادرة “فتبينوا” لدعوة الناس لتعزيز التسامح والقضاء على الشكاوى الكيدية.

عقوبة الدعوى الكيدية

عقوبة الدعاوى الكيدية في المملكة حسب كما جاء على صفحة المحامي سعد بن عبدالله الغضبان هي كالتالي:
يقول: من رفع دعوى خاصة وثبت للمحكمة أنه كذب في دعواه فللقاضي أن ينظر في توبيخه وللمدعى عليه أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة هذه الدعوى.
وأضاف، لأن عقوبة الشكوى الكيدية تقديرية ،ويترك الأمر للقاضي ليحدد مقدار العقوبة التي سينزل بها.


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