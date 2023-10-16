انطلاق "برنامج الممارس المعتمد في الطفولة CCP-1" بدعم من عبدالله الراجحي الخيرية

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أعلن مركز حلول الطفولة، عن انطلاق مشروع "برنامج الممارس المعتمد في الطفولة"، وذلك برعاية ودعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية. اضافة اعلان

ويهدف البرنامج إلى إمداد المتعاملين مع الأطفال بالمعارف المختلفة والأدوات الأساسية اللازمة لنمو الأطفال نموًا سليمًا وصحيًا من خلال بيئة آمنة صحية، بالإضافة إلى أساسيات التربية الإيجابية وكيفية إعداد الأنشطة الملائمة للطفل.

ويحصل المتدرب الذي أنهى البرنامج، على شهادة من مركز حلول الطفولة للاستشارات، وكذلك شهادة دولية مهنية من هيئة بيرسون العالمية.





مدة البرنامج 5 أسابيع



أهمية البرنامج على المستوى المجتمعي



وفي هذا السياق أوضح المشرف العام على المركز، الدكتور همام الحارثي، أن البرنامج تمتد الدراسة فيه إلى خمسة أسابيع بواقع جلسة واحدة أسبوعيًا.وأشار إلى أنه يسعى لخلق كادر مهني معتمد ومؤهل من مقدمي رعاية الأطفال والنشء، لديهم القدرة على ملاحظة الطفل بأسلوب علمي من أجل تعزيز نموه العقلي، والبدني، والعاطفي والاجتماعي من الولادة وحتى ١٨ سنة.وأكد الحارثي على شكره لمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لدعمها هذا البرنامج المهم، والذي يعتمد التدريب فيه على ممارسة المعارف الخاصة بمعايير جودة الرعاية، وأساسيات رعاية نمو الطفل، ومبادئ إدارة السلوك، ومهارات الممارسة المهنية.وأشار إلى أنه، ومن أجل التأكد من جودة عملية التعلم، يتم إعطاء المتدربين تكليف عملي من أجل ممارسة المعارف والمهارات في الواقع الميداني، ثم يتم إعطاء التقييمات الخاصة به، ونقاط التعلم للمتدربين من أجل ضمان جودة تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة، كما يتم عقد مجموعة من اللقاءات الحية مع المتعلمين بعد التدريب، من أجل الوقوف على التحديات والخروج بالتوصيات، من أجل خلق بيئة تعلم دائمة مبنية على الملاحظة والممارسة المهنية.من جانبه، قال أ. فهد المبرز، مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، إن المؤسسة تسعى لإنجاح هذا البرنامج لما له من أهمية كبيرة على المستوى المجتمعي، وخاصة تربية النشء الذين يحملون راية المستقبل ويشكلون نواة المجتمع.كما تحدث عن خطة البرنامج التدريبي، مؤكدًا أنه يهدف إلى بناء قدرات ومهارات ومعارف الممارسين في مجال رعاية وتعليم مرحلة الطفولة، من خلال المبادئ الأساسية للممارس المهني، وأهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها أثناء الممارسة، وفهم محاور جودة الرعاية للطفل، والتي يتم تناولها بالبرنامج التدريبي خلال الأيام التدريبية والموضوعات على نحو معد مسبقًا وفقًا لجدول زمني.وأشار الدكتور الحارثي إلى أن استحقاق الشهادات يكون لمن حضر جميع الجلسات، وأتم التكليف العملي بنجاح، واجتاز اختبار القياس المعرفي، حيث يتسلم المتدرب شهادة من مركز حلول الطفولة للاستشارات، وكذلك شهادة دولية مهنية من هيئة بيرسون العالمية.