الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

انطلاق "برنامج الممارس المعتمد في الطفولة CCP-1" بدعم من عبدالله الراجحي الخيرية

مؤسسة الراجحي
عبدالله الراجحي الخيرية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن مركز حلول الطفولة، عن انطلاق مشروع "برنامج الممارس المعتمد في الطفولة"، وذلك برعاية ودعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.اضافة اعلان
ويهدف البرنامج إلى إمداد المتعاملين مع الأطفال بالمعارف المختلفة والأدوات الأساسية اللازمة لنمو الأطفال نموًا سليمًا وصحيًا من خلال بيئة آمنة صحية، بالإضافة إلى أساسيات التربية الإيجابية وكيفية إعداد الأنشطة الملائمة للطفل. 
ويحصل المتدرب الذي أنهى البرنامج، على شهادة من مركز حلول الطفولة للاستشارات، وكذلك شهادة دولية مهنية من هيئة بيرسون العالمية.

مدة البرنامج 5 أسابيع

وفي هذا السياق أوضح المشرف العام على المركز، الدكتور همام الحارثي، أن البرنامج تمتد الدراسة فيه إلى خمسة أسابيع بواقع جلسة واحدة أسبوعيًا.
وأشار إلى أنه يسعى لخلق كادر مهني معتمد ومؤهل من مقدمي رعاية الأطفال والنشء، لديهم القدرة على ملاحظة الطفل بأسلوب علمي من أجل تعزيز نموه العقلي، والبدني، والعاطفي والاجتماعي من الولادة وحتى ١٨ سنة.
وأكد الحارثي على شكره لمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لدعمها هذا البرنامج المهم، والذي يعتمد التدريب فيه على ممارسة المعارف الخاصة بمعايير جودة الرعاية، وأساسيات رعاية نمو الطفل، ومبادئ إدارة السلوك، ومهارات الممارسة المهنية.
وأشار إلى أنه، ومن أجل التأكد من جودة عملية التعلم، يتم إعطاء المتدربين تكليف عملي من أجل ممارسة المعارف والمهارات في الواقع الميداني، ثم يتم إعطاء التقييمات الخاصة به، ونقاط التعلم للمتدربين من أجل ضمان جودة تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة، كما يتم عقد مجموعة من اللقاءات الحية مع المتعلمين بعد التدريب، من أجل الوقوف على التحديات والخروج بالتوصيات، من أجل خلق بيئة تعلم دائمة مبنية على الملاحظة والممارسة المهنية.

أهمية البرنامج على المستوى المجتمعي

من جانبه، قال أ. فهد المبرز، مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، إن المؤسسة تسعى لإنجاح هذا البرنامج لما له من أهمية كبيرة على المستوى المجتمعي، وخاصة تربية النشء الذين يحملون راية المستقبل ويشكلون نواة المجتمع.
كما تحدث عن خطة البرنامج التدريبي، مؤكدًا أنه يهدف إلى بناء قدرات ومهارات ومعارف الممارسين في مجال رعاية وتعليم مرحلة الطفولة، من خلال المبادئ الأساسية للممارس المهني، وأهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها أثناء الممارسة، وفهم محاور جودة الرعاية للطفل، والتي يتم تناولها بالبرنامج التدريبي خلال الأيام التدريبية والموضوعات على نحو معد مسبقًا وفقًا لجدول زمني.
وأشار الدكتور الحارثي إلى أن استحقاق الشهادات يكون لمن حضر جميع الجلسات، وأتم التكليف العملي بنجاح، واجتاز اختبار القياس المعرفي، حيث يتسلم المتدرب شهادة من مركز حلول الطفولة للاستشارات، وكذلك شهادة دولية مهنية من هيئة بيرسون العالمية.

اقرأ أيضا

1000_b690635739
12:57 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الفكرة والأهداف.. انطلاق مشروع عربة التبرع بالدم في الرياض

عبدالله الراجحي
12:53 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

"عبدالله الراجحي الخيرية" ترعى مشروع "مسرعات القيادة"

سرطان الثدي
7:04 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي

مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية
12:06 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

مؤسسة "محمد بن فهد" للتنمية الإنسانية تُسَلّم 20 وحدة للأسر المحتاجة

اقرأ أيضا

عاجل.. محافظ الطائف يلقن أحد المسلمين الجُدد الشهادتين

"نرعاك" توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

وفد من الإحصاء يزور "تراؤف الخيرية" لبحث مشارع ومبادرات الجمعية

مشروع المجالس العائلية لـ"وئام".. شراكة نحو الاستقرار المستدام للأسرة السعودية

بدعم من "عبدالله الراجحي" الخيرية.. انطلاق مشروع مقر جمعية عون

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

عبدالله الراجحي 12:53 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

"عبدالله الراجحي الخيرية" ترعى مشروع "مسرعات القيادة"

76EUDln4 6:55 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

إشراقة: تعافي 94 شخصًا ضمن مشروع "تأهيل ورعاية المتعافين من الإدمان"

اقرأ أيضا

جمعية نبع
2:49 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

محطة تحلية المياه في “هجرة جنيح": أثر عميق واستقرار مستدام

جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان
11:58 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

7800 مستفيد من خدمات جمعية الإحسان الطبية بجازان

5676 5868 9
10:21 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

"رضاكم جنة".. مبادرة اجتماعية تستهدف كبار السن في جازان

الهيئة العامة للأوقاف
2:19 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تقرير رسمي: حصر 29 ألف عقار وقفي.. ورفع العائد النقدي بنسبة 27 %

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمين عام مجلس التعاون الخليجي
1:15 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أمين مجلس التعاون يعلن عن انعقاد جلسة استثنائية للمجلس الوزاري يوم غدٍ في مسقط

وزارة الموارد البشرية
12:56 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم لـ"الموارد البشرية" بشأن التقديم كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي

رياح مثيرة للأتربة والغبار
12:54 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق

أخبار السعودية
12:31 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. 176 متهمًا بالفساد والدعم السكني للمطلقات وفاشيات الأمراض المنقولة

نزاهة
12:00 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

"مكافحة الفساد": إيقاف 176 شخصًا متهمين بغسل الأموال والتزوير بـ7 جهات حكومية

مواقيت الصلاة
12:20 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الإثنين 1 ربيع الآخر .. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في سكاكا