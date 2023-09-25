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صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة توقع اتفاقية مشتركة مع "اليونيسيف" لضمان رعاية الأطفال حول العالم

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
أ أ
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وقَّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

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ضمان رعاية الأطفال حول العالم

 وتهدف الاتفاقية، لضمان رعاية الأطفال حول العالم، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 بمدينة نيويورك، فيما وقَّع الاتفاقية عن منظمة اليونيسيف المدير التنفيذي للمنظمة كاثرين راسل.
 وسيجري بموجب الاتفاقية التعاون بين المركز والمنظمة لتعزيز العلاقة والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما، وبناء القدرات والابتكار، إضافة إلى دعم البرامج التطوعية.

الوصول إلى الأطفال الضعفاء والمحرومين

 وأكَّد الدكتور عبدالله الربيعة عقب توقيع الاتفاقية حرص المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة على إقامة تعاون إستراتيجي مع منظمة اليونيسف؛ وذلك بهدف الاستمرار في الوصول إلى الأطفال الضعفاء والمحرومين وأسرهم من خلال برامج اليونيسيف.
 من جانبها أعربت المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل عن امتنان اليونيسيف للشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والتي ساعدتنا في الوصول إلى ملايين الأطفال المحتاجين في العالم.

تنفيذ برامج العمل التطوعي

وبينت أنه من خلال هذه الشراكة ستواصل اليونيسيف تعزيز التعاون مع المركز لدعم العمل الإنساني وتبادل المعرفة وبناء القدرات والابتكار وتنفيذ برامج العمل التطوعي.
 ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية لتطوير آليات العمل الإنساني في مختلف القطاعات.

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