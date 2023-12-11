"الشؤون الإسلامية" تواصل تنفيذ الدورة التأهيلية للدعاة والداعيات بالرياض وهذه المناطق

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، أنها تواصل تنفيذها دورتها التأهيلية للدعاة والداعيات المتعاقدين، في جميع مناطق المملكة، يقدمها عدد من العلماء والدعاة ومتخصصون. اضافة اعلان





رفع مستوى أداء الدعاة والداعيات



تخريج عدد من الدعاة والداعيات



وتهدف الدورة إلى رفع مستوى أداء الدعاة والداعيات في العلوم الشرعية لعدد من المسارات "العلمية والمنهجية والفكرية"، والمهارات الدعوية، مع الاستفادة من التقنية الحديثة.وتقام بفرع الوزارة بمنطقة الرياض يومي الأحد والاثنين السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر جمادى الأولى الجاري، ويوم الثلاثاء في منطقة عسير، وفي يوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة في شرح عدد من الكتب والمتون العلمية.ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية والدورات التأهيلية من قبل الوزارة؛ بهدف تخريج عدد من الدعاة والداعيات مؤصلين علمياً ودعوياً متقنين للعمل الميداني والأداء الدعوي.