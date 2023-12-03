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الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "سبيل النجاة في النوازل" بنجران

الشؤون البلدية
برنامج "سبيل النجاة في النوازل
أ أ
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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة نجران، اليوم الأحد، برنامج (سبيل النجاة في النوازل)، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، حيث يتضمن سلسلة من المحاضرات الدعوية في جوامع ومساجد المنطقة.

برنامج الحديث عن أمن الوطن مسؤولية الجميع


 ويشمل البرنامج الحديث عن أمن الوطن مسؤولية الجميع، والانتماء لوطن التوحيد، وحقوق ولاة الأمر، وفضل التوحيد وثمراته، والتحذير من الشرك ووسائله، وأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وموقف المسلم من الفتن، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، ومقومات الأمن ودعائمه.

المحاضرات تقام في جوامع ومحافظات نجران

 وتقام المحاضرات في جوامع مدينة نجران، ومحافظات شرورة، ويدمه، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ومركزي المشعلية والحصينية.

تعزيز الأمن الفكري والانتماء الوطني

 ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة الدعوية والتوعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتعزيز الأمن الفكري والانتماء الوطني، والتحذير من الأفكار المنحرفة.

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