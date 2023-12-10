الحفل الختامي السنوي لبرامج ومشاريع جمعية مُعين لتأهيل الأحداث والمُعرَّضين للانحراف

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دشن سعادة المهندس سلطان بن جريس الجريس، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القائم بأعمال قطاع التنمية، حملة "لا_تفكر_تجرب"، للتوعية بأضرار المخدرات ومخاطرها. اضافة اعلان



جاء ذلك خلال الحفل الختامي السنوي لبرامج والمشاريع الذي نظمته الجمعية في دار الملاحظة الاجتماعية يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.



حفل جمعية معين الختامي:

جهود جمعية معين:

تكريم المؤسسات المانحة:

ماذا تعرف عن جمعية معين؟

أهداف جمعية معين:

وحضر الحفل سعادة المهندس عبدالله بن أمان العسيري، المدير التنفيذي لبرنامج سخاء، وسعادة الشيخ عبدالرحمن الجميح، الأمين العام لأوقاف محمد بن عبدالله الجميح وسعادة الأستاذ فهد المبرز، مدير المشاريع في مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وسعادة الأستاذ عمر التويجري المدير التنفيذي لأوقاف فهد العويضة وعدد من المؤسسات المانحة والداعمة لمشاريع الجمعية.وأشاد الأستاذ تركي العنزي، مدير دار الملاحظة الاجتماعية بدور الجمعية والشراكة المتميزة التي أسهمت في تقديم مشاريع وبرامج نوعية للمستفيدين في الدار.وسلط العرض مرئي، الضوء على مشاريع الجمعية للعام الحالي 2023م؛ وأبرزها المشاريع التي نفذت في دار الملاحظة ودار التربية ومؤسسة رعاية الفتيات.علاوة على المشاريع التي نفذت بالمدارس، واستفاد منها مجموعة من طلاب وطالبات المدارس، من خلال تعزيز مجموعة من القيم لدى الطلاب وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والسلوكيات الخاطئة.وقال رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية كرست جهودها وأخذت على عاتقها تأهيل الأحداث والمعرّضين للانحراف من خلال البرامج التأهيلية والوقائية. وأشار إلى أن الجمعية تسعى في برامجها إلى التدخل المبكر لتحصين الأحداث.وقدّم الشكر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمها المتواصل والدائم للجمعية. كما شكر دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض والداعمين من مؤسسات وأفراد على دعمهم، والتعاون المستمر في إنجاح مشاريع الجمعية.وأشار الأمين العام للجمعية سعادة الأستاذ ناصر البقمي إلى أن الجمعية تم ترشيحها من قِبل برنامج سخاء الذي أطلقه ولي العهد لإنشاء أول منزل منتصف طريق لتأهيل مرضى الإدمان من الأحداث في المملكة وتم توقيع اتفاقيه مشتركه مع وزارة الموارد البشرية ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية ومؤسسة محمد بن عبدالله الجميع بهذا الخصوص وسلمت الوزارة للجمعية مبنى بمساحه تقدر ب 11000 متر مربع لإقامة المشروع عليه بعد ترميمه وتأهيله بما يتناسب مع احتياج المشروع.كما أن الجمعية تسعى في مشاريعها إلى ملامسة الاحتياج والوقوف على الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية لدى المستفيدين لعلاجها وتأهيلها.. مؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخيرية.. مؤسسة أوقاف فهد بن عبدالله العويضة رحمه الله.. مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.. أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان.. أوقاف أبانمي.كما تم تكريم دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، ممثلةً في مدير الدار الأستاذ تركي العنزي.أيضا قام ضيوف الحفل بجوله لمركز الشيخ عبدالله الراجحي الذي أنشأته الجمعية داخل دار الملاحظةويحتوي المركز على مجموعة من المرافق النوعية، وهي:- قاعة تدريبية.- معمل حاسب آلي.- معمل صيانة إلكترونيات.- صالة رياضية.- غرف للاستشارات- ⁠غرفة العلاج الجمعي- ⁠مكاتب اداريه- ⁠مجلس للضيافة.وتُعد جمعية مُعين لتأهيل الأحداث والمُعرَّضين للانحراف أول جمعية متخصصة في هذا المجال، تأسست بتاريخ 1440/2/20هـ، برقم تسجيل (1068).وتعمل الجمعية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويرتكز نشاطها على خدمة المستفيدين في دور الأحداث والمراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية وكذلك المعرّضين للانحراف من أفراد المجتمع وتأهيلهم تربويًا ونفسيًا واجتماعيًا ومهاريًا في بيئة ترويحية وجاذبة.- تعزيز الجانب التربوي والقيمي والأخلاقي لدى المستفيدين.- دعم ومساندة المستفيدين من أجل النمو النفسي والاستقرار الاجتماعي.- إكساب المستفيدين مهارات عملية تساعدهم على المشاركة في بناء المجتمع.- العمل على بناء وترسيخ الروابط بين المستفيدين وأسرهم والجهات ذات العلاقة ودمجهم بالمجتمع الحيوي.- الإسهام في إنشاء دور لرعاية وتأهيل الأحداث.



















