استئصال كتلة قصبية.. تقنية المنظار تنهي معاناة مريض من ضيق التنفس ببريدة

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أنهى فريق طبي بقسم جراحة الصدر في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة معاناة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من انزعاج الصدر وضيق التنفس، وذلك بتدخل جراحي استخدمت فيه تقنية المنظار والكاميرا. اضافة اعلان





تم إجراء المعاينة السريرية الأولية



وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الشاب راجع المستشفى بعد الإحساس بضيق التنفس، وتم إجراء المعاينة السريرية الأولية له، وبعد عمل التحاليل اللازمة من فحوصات وتصوير بالأشعة تبين وجود كتلة بالفص العلوي للرئة.وبيَّن التجمع، أن الفريق الطبي وبعد معاينة نتائج الفحوصات قرر إجراء جراحة صدر بالمنظار بمساعدة الكاميرا "VATS"، والتي تم فيها استئصال الفص العلوي الأيمن بقياس 4*5 سم، وهي عبارة عن كيسة قصبية رئوية.نجاح التدخل الجراحيوأكَّد نجاح التدخل الجراحي الذي يعد من العمليات التقنيات الحديثة، وبعد المتابعة في القسم المختص غادر المريض المستشفى صبيحة اليوم الأول بعد العملية.الجدير بالذكر أن عدد عمليات جراحة الصدر بالمنظار بمساعدة الكاميرا "VATS " التي نفذها تخصصي بريدة خلال الـ 4 أشهر الماضية بلغ 24 عملية جراحية.