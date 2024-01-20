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اختتام التصفيات النهائية لـ مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 107 متسابقين ومتسابقات

مسابقة القرآن الكريم
مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم
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أعلنت جمعيـة تحفيـظ القـرآن بــالرياض (مكنـون)، اليوم السبت، عن اختتام التصفيات النهائية لـ مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم.

مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريماضافة اعلان



وأوضحت جمعية مكنون، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": " أن التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم شهدت مشاركة ٦٣ متسابقاً و٤٤ متسابقة".

أهداف جمعية مكنون



تسعى جمعيـــة تحفيــظ القـــرآن بــالريـــاض (مكنـون) لتحقيق الأهداف التالية:

- تصحيح تلاوة القرآن الكريم.
- تحفيظ القرآن الكريم.
- العناية بتعليم وتجويد القرآن الكريم.
- التعليم المتخصص لتلاوة وتحفيظ القرآن الكريم للفئات الاجتماعية.
- إعداد المعلمين والمعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريم.
- التأهيل الفني للمشرفين والمشرفات على حلقات القرآن الكريم.
- غرس تعظيم كتاب الله تعالى لدى المجتمع.
- العناية بحفاظ القرآن الكريم وتشجيعهم.
- نشر علم القراءات بين الحفاظ.

تأسيس جمعية مكنون



يذكر أن جمعيـــة تحفيــظ القـــرآن بــالريـــاض (مكنـون) تأسست سنــة 1386هـ، فـــي عـهــد المـلـك فيصــل بــن عبــد العـزيـز رحمـه الله، وبتكليــف كــريــم مــن مفتـي عـام المملكــة آنــذاك سمـاحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لفضيلة الشيخ عبد الرحمـن بـن عبد الله الفريان -رحمهما الله-.
وتـــولى رئــاستهـا الفخـريــة خــادم الحـــرمـين الشــريفـين الملك سلمـان بـن عبـد العـزيـز -يحفظـه الله- والتـي دامت (46) عـامـا كـأول رئيس فخـري لها، ثم تعاقب على رئاستها الفخرية أمراء منطقة الرياض.
وتخـرج مكنون، سنـويـا آلاف الحفظة من الطلاب والطالبات ممن نفع الله بهم المجتمع وتقلدوا مناصب عليا في الوطن، وإمامة وخطابة الحرمين الشريفين، ثم شهدت توسعاً مستمراً، وتطوراً متواصلاً ، وازديادا دائما في عدد الخريجين والخريجات.وفـي مطلـع العـام 1438هـ .
ودشـن صـاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر -أمير منطقة الرياض- الرئيس الفخري الحالي للجمعية الهوية الجديدة تحت شعار مكنون، والجمعيــة مرخصـة مـن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بـرقـــم ( 3167 ) وتـاريـخ (1441/4/13هـ) ولهــا مجـلس إدارة من نخـب المجتمـع.


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