إنهاء ترسية مشاريع صيانة ونظافة وتشغيل 300 مسجد وجامع في تبوك

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أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ترسية عقود
مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل عددٍ من المساجد والجوامع في مدينة
تبوك.
300 مسجد وجامع وأوضحت أن يأتي بعدد
إجمالي قدره 300 مسجد وجامع، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي
أعدتها الوزارة.
نظافة وصيانة المساجد وأكد مدير عام فرع
الوزارة بمنطقة تبوك عبد العزيز الشمري، على متابعة أعمال المؤسسة التي تقوم على نظافة
وصيانة المساجد.
كما بين أن العامل جاري على رفع تقارير مفصلة عن مدى الالتزام بالمقاييس المتفق عليها من قبل إدارة المشروعات والصيانة بالفرع.