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إنهاء ترسية مشاريع صيانة ونظافة وتشغيل 300 مسجد وجامع في تبوك

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أحد مساجد تبوك
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أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ترسية عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل عددٍ من المساجد والجوامع في مدينة تبوك.اضافة اعلان

300 مسجد وجامع

 وأوضحت أن يأتي بعدد إجمالي قدره 300 مسجد وجامع، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي أعدتها الوزارة.

نظافة وصيانة المساجد

 وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك عبد العزيز الشمري، على متابعة أعمال المؤسسة التي تقوم على نظافة وصيانة المساجد.
كما بين أن العامل جاري على رفع تقارير مفصلة عن مدى الالتزام بالمقاييس المتفق عليها من قبل إدارة المشروعات والصيانة بالفرع.

تدشين عددًا من الأنظمة في الأمن السيبراني بالوزارة

في الوقت نفسه، دشّن وزير الشؤون الإسلامية ، عددًا من الأنظمة في الأمن السيبراني بالوزارة، منها نظام الالتزام الذاتي بضوابط الأمن السيبراني، وبرنامج التوعية بالأمن السيبراني.

إدراج المحتوى التوعوي للموظفين

 ويهدف نظام الالتزام الذاتي بضوابط الأمن السيبراني إلى أتمتة جميع إجراءات تقييم الالتزام آليا، وفيما يختص ببرنامج التوعية بالأمن السيبراني فقد تم إدراج المحتوى التوعوي للموظفين.

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