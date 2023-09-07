إنهاء ترسية مشاريع صيانة ونظافة وتشغيل 300 مسجد وجامع في تبوك

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أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ترسية عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل عددٍ من المساجد والجوامع في مدينة تبوك. اضافة اعلان





300 مسجد وجامع



نظافة وصيانة المساجد



تدشين عددًا من الأنظمة في الأمن السيبراني بالوزارة



إدراج المحتوى التوعوي للموظفين



وأوضحت أن يأتي بعدد إجمالي قدره 300 مسجد وجامع، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي أعدتها الوزارة.وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك عبد العزيز الشمري، على متابعة أعمال المؤسسة التي تقوم على نظافة وصيانة المساجد.كما بين أن العامل جاري على رفع تقارير مفصلة عن مدى الالتزام بالمقاييس المتفق عليها من قبل إدارة المشروعات والصيانة بالفرع.في الوقت نفسه، دشّن وزير الشؤون الإسلامية ، عددًا من الأنظمة في الأمن السيبراني بالوزارة، منها نظام الالتزام الذاتي بضوابط الأمن السيبراني، وبرنامج التوعية بالأمن السيبراني.ويهدف نظام الالتزام الذاتي بضوابط الأمن السيبراني إلى أتمتة جميع إجراءات تقييم الالتزام آليا، وفيما يختص ببرنامج التوعية بالأمن السيبراني فقد تم إدراج المحتوى التوعوي للموظفين.