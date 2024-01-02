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"إنسان" تطلق مشروع صدقة الشتاء في الرياض ومحافظاتها

جمعية إنسان
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"
أ أ
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أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مشروع صدقة الشتاء لتأمين العديد من الأجهزة الكهربائية (مدفأة – سخان مياه) للأسر الأشد حاجة.اضافة اعلان
بالإضافة إلى بطانيات لجميع مستفيدي الجمعية في كافة فروعها البالغ عددها 21 فرعًا في محافظات الرياض .

أهداف جمعية إنسان

 وتستهدف الجمعية مبلغ 2,812,217 ريالاً، حيث رصدت مبلغ 281 ريالاً للمدفأة، ومبلغ 299 ريالاً لسخان المياه، ومبلغ 70 ريالاً للبطانية، ليصل إجمالي صدقة الشتاء 650 ريالاً, فيما تستمر الجمعية في تنفيذ المشروع حتى نهاية شتاء هذا العام 1445هـ.
 ويأتي إطلاق هذا المشروع الموسمي حرصًا من الجمعية لتلمس احتياجات المستفيدين لمواجهة برودة الأجواء في فصل الشتاء، حيث سيتم إيداع المبلغ المخصص لمنتجات صدقة الشتاء في
 الحسابات البنكية للأسر ، وتحقق هذه الطريقة هدفًا من أهداف الجمعية وهو حفظ كرامة اليتيم.

صدقة الشتاء

 ودعت الجمعية أفراد المجتمع، ومختلف الجهات والمؤسسات المانحة للإسهام في توفير صدقة الشتاء لأبناء وأسر إنسان؛ وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإنسانية، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

قنوات التبرع لمنصة إنسان

كما يمكن التبرع بالمبلغ المخصص عبر منصة إنسان للتبرع (من هنا) أو التحويل عبر حسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية.
 يُذكر أن جمعية "إنسان" حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، واستكمالاً لمنظومة الخدمات الموسمية فقد أطلقت مشروع صدقة الشتاء؛ لتجويد حياة المستفيدين وتوفير الحياة الكريمة لأبناء وأسر الجمعية.

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