"إنسان" تطلق مشروع صدقة الشتاء في الرياض ومحافظاتها

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أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مشروع صدقة الشتاء لتأمين العديد من الأجهزة الكهربائية (مدفأة – سخان مياه) للأسر الأشد حاجة. اضافة اعلان

بالإضافة إلى بطانيات لجميع مستفيدي الجمعية في كافة فروعها البالغ عددها 21 فرعًا في محافظات الرياض .





أهداف جمعية إنسان



صدقة الشتاء



قنوات التبرع لمنصة إنسان

