"إنسان" تشارك بيوم المهنة 2023 في جامعة الأميرة نورة

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شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" بجناح تعريفي في يوم المهنة 2023 "معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب.

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طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني



ويقام المعرض في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن خلال الفترة من (١١-١٣) سبتمبر الجاري، تحت شعار "طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني" برعاية معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.وتضمن جناح "إنسان" على مطبوعات وإصدارات الجمعية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين عبر 21 فرعاً في محافظات الرياض.كما تم توزيع النشرات والمطويات التعريفية بخدمات الجمعية والأنشطة المتنوعة التي تنفذها للأسر المستفيدة، إضافة إلى تعريف الزوار والمشاركين بالبرامج النوعية التي تتبناها الجمعية لأبنائها كبرامج التمكين، والبرامج التدريبية، وأوجه الكفالة، والإسكان وأوقاف الجمعية والرعاية التعليمية والصحية والخدمات الأساسية والموسمية.وحرصت الجمعية خلال مشاركتها على التواصل ومد جسور التعاون بينها وبين جهات التوظيف، واستقطاب الجهات الداعمة، وتعزيز سبل التعاون المثمر بين الجمعية والجهات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق مستهدفات سوق العمل، نحو تنمية القدرات البشرية دعمًا وتمكينًا لمخرجات منافسة عالميًا.وتحقيق التكامل بهدف توظيف أبنائها الأيتام وتمكينهم في مختلف مسارات التمكين تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030.فيما قام مجموعة من أبناء "إنسان" بزيارة المعرض والاطلاع على فعاليات المعرض للاستفادة وزيادة الكم المعرفي لديهم وتثقيفهم بأهم مستجدات التوظيف والتمكين مما يسهم في رسم مستقبل واعد لهم.كما شهد جناح "إنسان" حضوراً مكثفاً من قبل الزوار وكبار الشخصيات والإعلاميين والمشاهير، ونال إعجابهم بما تقدمه الجمعية للمستفيدين من خدمات وبرامج نوعية تسهم بتجويد حياتهم وتحقيق الاستقرار لهم.