"إكرام": 5 ملايين مستفيد من فائض الطعام بمكة

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استطاعت جمعية
إكرام، لحفظ الطعام بمكة المكرمة، حفظ نحو مليوني كجم من فائض الطعام خلال 2023،
استفاد منها 5 ملايين شخص.
9 آلاف متطوع يشاركون في المبادرةوأوضح مدير
الجمعية، أحمد المطرفي، أن عدد المشاركين في هذه المهمة بلغ 9 آلاف متطوع، مبينًا
عزم الجمعية افتتاح 3 فروع جديدة للجمعية في 3 مناطق بالمملكة.
وأشار إلى أن الهدف من الفروع الجديدة تغطية الاحتياج وإيجاد جهات تهتم
بالأمن الغذائي، إلى جانب استثمار إمكانات الجمعية ومقدراتها وخبراتها.
تقديم الحلول للتحديات المجتمعيةيذكر أن مؤسسة
إكرام لا تهدف إلى الربح، وأشهرت بوزارة التضامن الاجتماعي، للقيام بتقديم حلول
لبعض التحديات المجتمعية وتنمية المجتمع.
وتسعى المؤسسة لتحقيق أهدافها من خلال ركائز أساسية مثل الصحة، التعليم، التمكين، ودمج ذوى القدرات الخاصة في المجتمع.
توصيل المياه
لغير القادرين وتعمل إكرام عن
طريق الشراكات مع العديد من الجهات الحكومية كداعم إستراتيجي ومنها الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن توصيل المياه لغير القادرين بعدد من المحافظات.
وتتعاون مع وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد المساجد المتهالكة والمشاركة في برامج وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بشأن تطوير الخدمات الصحية.
تحقيق التكافل
الاجتماعيوتلتزم مؤسسة
إكرام بالتنمية المجتمعية المستدامة عبر
مبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، وبناء شراكات فاعلة في بيئة
إبداعية جاذبة وفريق عمل مؤهل
جمعية إكرام في
2023ـ حفظ مليوني
كجم من فائض الطعام.
ـ5 ملايين شخص مستفيد.
ـ 9 آلاف متطوع.
ـ افتتاح 3 فروع جديدة للجمعية.
ـ إيجاد جهات تهتم بالأمن الغذائي.