"إكرام": 5 ملايين مستفيد من فائض الطعام بمكة

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استطاعت جمعية إكرام، لحفظ الطعام بمكة المكرمة، حفظ نحو مليوني كجم من فائض الطعام خلال 2023، استفاد منها 5 ملايين شخص.





9 آلاف متطوع يشاركون في المبادرة



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وأوضح مدير الجمعية، أحمد المطرفي، أن عدد المشاركين في هذه المهمة بلغ 9 آلاف متطوع، مبينًا عزم الجمعية افتتاح 3 فروع جديدة للجمعية في 3 مناطق بالمملكة.

وأشار إلى أن الهدف من الفروع الجديدة تغطية الاحتياج وإيجاد جهات تهتم بالأمن الغذائي، إلى جانب استثمار إمكانات الجمعية ومقدراتها وخبراتها.





تقديم الحلول للتحديات المجتمعية



توصيل المياه لغير القادرين



تحقيق التكافل الاجتماعي



جمعية إكرام في 2023



يذكر أن مؤسسة إكرام لا تهدف إلى الربح، وأشهرت بوزارة التضامن الاجتماعي، للقيام بتقديم حلول لبعض التحديات المجتمعية وتنمية المجتمع.وتسعى المؤسسة لتحقيق أهدافها من خلال ركائز أساسية مثل الصحة، التعليم، التمكين، ودمج ذوى القدرات الخاصة في المجتمع.وتعمل إكرام عن طريق الشراكات مع العديد من الجهات الحكومية كداعم إستراتيجي ومنها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن توصيل المياه لغير القادرين بعدد من المحافظات.وتتعاون مع وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد المساجد المتهالكة والمشاركة في برامج وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بشأن تطوير الخدمات الصحية.وتلتزم مؤسسة إكرام بالتنمية المجتمعية المستدامة عبر مبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، وبناء شراكات فاعلة في بيئة إبداعية جاذبة وفريق عمل مؤهلـ حفظ مليوني كجم من فائض الطعام.ـ5 ملايين شخص مستفيد.ـ 9 آلاف متطوع.ـ افتتاح 3 فروع جديدة للجمعية.ـ إيجاد جهات تهتم بالأمن الغذائي.