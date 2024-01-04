الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"إكرام": 5 ملايين مستفيد من فائض الطعام بمكة

اكرام
مؤسسة "إكرام"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استطاعت جمعية إكرام، لحفظ الطعام بمكة المكرمة، حفظ نحو مليوني كجم من فائض الطعام خلال 2023، استفاد منها 5 ملايين شخص.

9 آلاف متطوع يشاركون في المبادرة

وأوضح مدير الجمعية، أحمد المطرفي، أن عدد المشاركين في هذه المهمة بلغ 9 آلاف متطوع، مبينًا عزم الجمعية افتتاح 3 فروع جديدة للجمعية في 3 مناطق بالمملكة.

اضافة اعلان

وأشار إلى أن الهدف من الفروع الجديدة تغطية الاحتياج وإيجاد جهات تهتم بالأمن الغذائي، إلى جانب استثمار إمكانات الجمعية ومقدراتها وخبراتها.

تقديم الحلول للتحديات المجتمعية

يذكر أن مؤسسة إكرام لا تهدف إلى الربح، وأشهرت بوزارة التضامن الاجتماعي، للقيام بتقديم حلول لبعض التحديات المجتمعية وتنمية المجتمع.
وتسعى المؤسسة لتحقيق أهدافها من خلال ركائز أساسية مثل الصحة، التعليم، التمكين، ودمج ذوى القدرات الخاصة في المجتمع.

توصيل المياه لغير القادرين

وتعمل إكرام عن طريق الشراكات مع العديد من الجهات الحكومية كداعم إستراتيجي ومنها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن توصيل المياه لغير القادرين بعدد من المحافظات.
وتتعاون مع وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد المساجد المتهالكة والمشاركة في برامج وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بشأن تطوير الخدمات الصحية.

تحقيق التكافل الاجتماعي

وتلتزم مؤسسة إكرام بالتنمية المجتمعية المستدامة عبر مبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، وبناء شراكات فاعلة في بيئة إبداعية جاذبة وفريق عمل مؤهل

جمعية إكرام في 2023

ـ حفظ مليوني كجم من فائض الطعام.
ـ5 ملايين شخص مستفيد.
ـ 9 آلاف متطوع.
ـ افتتاح 3 فروع جديدة للجمعية.
ـ إيجاد جهات تهتم بالأمن الغذائي.

اقرأ أيضا

أثر العمل التطوعي في بناء شخصية الطالب.. ورشة عمل في المخواة

"همام التطوعي" برفحاء ينظم ندوة أثر القرآن الكريم في اللغة العربية

جمعية رعاية الأيتام بطريف تنفذ أكثر من 54 ألف ساعة تطوعية

37 امرأة أجنبية يشهرن إسلامهن في الخرج بعد محاضرات دعوية

أمانة جدة وجمعية "خطى التوحد" تتعاونان لدعم وتحفيز أسر التوحد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

نسيم الرياض
7:39 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

" نسيم الرياض" تحصل على شهادة الآيزو

سكني
1:40 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

جمعية دار للإسكان تسلّم 100 أسرة ضمانية وحداتهم السكنية

تنزيل
3:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"الشؤون الإسلامية" تواصل تنفيذ الدورة التأهيلية للدعاة والداعيات بالرياض وهذه المناطق

IMG_9497
9:33 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

الحفل الختامي السنوي لبرامج ومشاريع جمعية مُعين لتأهيل الأحداث والمُعرَّضين للانحراف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

665ع65
1:28 م الخميس، 04 يناير 2024

الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

مدرستي
1:06 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية 1445

أمطار غزيرة على عسير
12:04 م الخميس، 04 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار غزيرة وسيول وعواصف رعدية على هذه المناطق لـ 10 مساءً

نظام نور
11:46 ص الخميس، 04 يناير 2024

بالفيديوجراف.. في دقيقة واحدة أسهل طريقة للتقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

تنزيل
11:02 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. ينتهي اليوم.. طريقة ورابط التقديم على عشرات الوظائف بوزارة الدفاع

أهم 10
10:36 ص الخميس، 04 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وضوابط التعاقد مع شركات خارج المملكة