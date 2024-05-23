"إكرام" بمكة تُوقّع 6 اتفاقيات تعاونية لحفظ فائض الطعام في حج 1445 (فيديو)

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وقعت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة اتفاقيات تعاونية مع 6 شركات ومنشآت خدمة حجاج الداخل، استعدادًا لموسم حج هذا العام 1445هـ.

يأتي ذلك للتعاون في مجال تعزيز الأمن الغذائي وحفظ فائض الطعام من مقرات الحملات في المشاعر المقدسة.





وأوضح مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي أن هذه الاتفاقيات تأتي امتدادا للجهود التي تبذلها الجمعية في تعزيز الأمن الغذائي في المشاعر المقدسة، بهدف حفظ فائض الطعام، وفق اشتراطات السلامة الغذائية وتوزيعه للمحتاجين في مكة المكرمة.

