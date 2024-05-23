"إكرام" بمكة تُوقّع 6 اتفاقيات تعاونية لحفظ فائض الطعام في حج 1445 (فيديو)

وقعت
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة اتفاقيات تعاونية مع 6 شركات ومنشآت خدمة
حجاج الداخل، استعدادًا لموسم حج هذا العام 1445هـ.
يأتي ذلك للتعاون في مجال تعزيز الأمن الغذائي وحفظ فائض الطعام من مقرات الحملات في المشاعر المقدسة.
وأوضح مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي أن هذه الاتفاقيات تأتي امتدادا للجهود التي تبذلها الجمعية في تعزيز الأمن الغذائي في المشاعر المقدسة، بهدف حفظ فائض الطعام، وفق اشتراطات السلامة الغذائية وتوزيعه للمحتاجين في مكة المكرمة.
استعدادا لموسم #حج هذا العام 1445هـ— جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة (@ekram_makkah) May 19, 2024
وامتدادا لجهودنا منذ سبع سنوات في تعزيز الأمن الغذائي في المشاعر المقدسة
بدأنا بفضل الله تعالى بتوقيع اتفاقياتنا لهذا العام، مع حملات وشركات حجاج الداخل، وكانت البداية مع 6 حملات بادرت بالتوقيع معنا، حرصا منها على حفظ فائض الطعام وتوزيعه وفق… pic.twitter.com/BmP2RWQ4cc