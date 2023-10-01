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صحيفة تواصل الالكترونية

إشراقة: تعافي 94 شخصًا ضمن مشروع "تأهيل ورعاية المتعافين من الإدمان"

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إشراقة والراجحي الخيرية
أ أ
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تتواصل جهود جمعية إشراقة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان، بدعم مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية في رعاية وتأهيل مرض الإدمان، وتقديم العون والدعم اللازم لهم.اضافة اعلان

وفي هذا السياق، أعلنت جمعية إشراقة، عن تعافي 94 شخصًا شملهم المشروع وذلك بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.




مشروع تأهيل ورعاية المتعافين


وأوضحت إشراقة، في بيان لها، أن مشروع تأهيل ورعاية المتعافين، بمنطقة الرياض، ويساعد على التعافي من الإدمان لإعادة دمج ضحايا الإدمان في المجتمع ليصبحوا أشخاص صالحين وتوفير فرص تخدمهم.

من جهته أكد الأستاذ منصور بن محمد الثاري الأمين العام لجمعية إشراقة أن المشروع يعمل على تأهيل مرضى الإدمان والسعي في سد حاجاتهم والبحث عن مشاريع نوعية تخدم المستفيدين.




وأشار الثاري إلى أن المشروع يحقق هدفاً من أهداف الجمعية المهمة وفق خطط إستراتيجية بعيدة المدى، والذي جاء بدعم من مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية ضمن دعمهم في تأسيس جمعية إشراقة وبرامجها المتنوعة وإقامة ملتقى إشراقة المجتمعي الأول.




اتخاذ قرار التعافي 


وتابع أن المشروع يهدف إلى مساعدة المدمن على اتخاذ قرار التعافي، والتعرف على الطبيعة الحقيقية لمرضى الإدمان، وكذلك التعرف على العوامل المسببة في الانتكاسة بعد التعافي وأساليب مواجهتها.




ولفت الأمين العام لجمعية إشراقة، إلى أن المشروع يهدف أيضا لتعديل السلوكيات الإدمانية وإحلال سلوكيات إيجابية بدلًا منها، ومساعدة المستفيد على اكتساب مهارات تساعده على التعافي، وتعزيز المهارات الأسرية والاجتماعية والشخصية لدى المستفيد.

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