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أمير منطقة القصيم يدشن حملتي " إعتناء " و" الدين يسر "

الأمير فيصل بن مشعل
الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود
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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، حملتي "إعتناء" و "الدين يسر".اضافة اعلان

تدشين حملتي "إعتناء" و"الدين يسر"

جاء تدشين الحملتين خلال استقبال سموه اليوم ، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الدكتور محمد القرني، وفقا لـ "واس".

تحصين النشء والشباب من الأفكار الهدامة

وبارك سمو أمير منطقة القصيم انطلاق الحملتين ، مشيدا بمستهدفاتها التي تسهم في البناء الفكري السليم، وتحصين النشء والشباب من الأفكار الهدامة وتعزيز الأمن الفكري ووسطية واعتدال الدين الإسلامي.

جهود رئاسة الأمر بالمعروف

وتسلّم سموه تقرير أعمال وجهود الرئاسة التوعوية والإرشادية في موسم حج1444ه، مبديا تقديره لجهود رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال موسم الحج التي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

تنفيذ الحملة على نطاق واسع

وثمّن الدكتور محمد القرني، دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة لجهود الرئاسة بالقصيم ، مؤكدا أن الحملة سوف تنفذ على نطاق واسع بما يسهم في الوصول الأهداف المرجوة.

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