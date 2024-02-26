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أمير منطقة الرياض يستقبل الشيخ الخثلان رئيس مجلس إدارة جمعية تعلم

الرياض
أمير منطقة الرياض
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه (تعلم) الدكتور سعد بن تركي الخثلان، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.اضافة اعلان

الشيخ الخثلان رئيس مجلس إدارة جمعية تعلم:


واطلع سموه على التقرير السنوي للجمعية، ومستجدات العمل والجهود القائمة والخطط المستقبلية.
كما استمع سموه لشرح من الدكتور الخثلان حول جهود مجلس الإدارة لتطوير العمل في دورة المجلس التاسعة.

حفل التكريم السنوي الثالث لمنصة إحسان:


وفي وقت سابق وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، المحسنين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).
وذلك خلال حفل التكريم السنوي الثالث الذي أقامته المنصة في فندق فورسيزون بالرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء والفضيلة وجمع من كبار المحسنين.

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